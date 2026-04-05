आईपीएल 2026 के 11वें मैच में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 20 ओवर में 3 विकेट पर 250 रन बनाए। इस मैच में टिम डेविड ने 25 गेंद पर नाबाद 70 रन की पारी खेली। इसी के साथ इस मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। टिम डेविड ने जहां इस पारी में 8 छक्के लगाकर एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की। जबकि आरसीबी ने पांच बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए।

आरसीबी ने इस पारी की शुरुआत में पहले तीन ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी। उसके बाद आखिरी के 5 ओवर में टीम ने टिम डेविड की बैटिंग के बदौलत तहलका मचा दिया। कप्तान रजत पाटीदार भी 19 गेंद पर 48 रन बनाकर नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने भी 50 रन की बेहतरीन पारी खेली।

RCB के लिए नंबर 5 या उससे नीचे के बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा सिक्स

9 छक्के: युवराज सिंह बनाम DC, 2014

युवराज सिंह बनाम DC, 2014 8 छक्के: एबी डिविलियर्स बनाम SRH, 2014

एबी डिविलियर्स बनाम SRH, 2014 8 छक्के: टिम डेविड बनाम CSK, 2026

RCB ने बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड

1- आरसीबी की तरफ से इस पारी में 19 छक्के लगे। आईपीएल में यह एक पारी में आरसीबी द्वारा संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है।

2- सीएसके के खिलाफ एक पारी में किसी टीम के सबसे ज्यादा 19 छक्के। केकेआर ने 2018 में 17 और राजस्थान रॉयल्स ने 2020 में 17 छक्के लगाए थे।

3- IPL में आरसीबी का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर, देखें पूरी लिस्ट:-

263/5 : vs PWI, बेंगलुरु, 2013

vs PWI, बेंगलुरु, 2013 262/7 : vs SRH, बेंगलुरु, 2024

vs SRH, बेंगलुरु, 2024 250/3 : vs CSK, बेंगलुरु, 2026

vs CSK, बेंगलुरु, 2026 248/3 : vs GL, बेंगलुरु, 2016

vs GL, बेंगलुरु, 2016 241/7 : vs PBKS, धर्मशाला, 2024

4- सीएसके के खिलाफ आरसीबी का यह सबसे बड़ा स्कोर, देखें पूरी लिस्ट

250/3 : बेंगलुरु, 2026

बेंगलुरु, 2026 218/5 : बेंगलुरु, 2024

बेंगलुरु, 2024 213/5 : बेंगलुरु, 2025

बेंगलुरु, 2025 205/8 : बेंगलुरु, 2018

बेंगलुरु, 2018 205/8 : चेन्नई, 2012

5- IPL में 11-20 ओवर के बीच संयुक्त रूप से थर्ड बेस्ट स्कोर, देखें पूरी लिस्ट:-

172/2 : आरसीबी बनाम गुजरात लायंस, बेंगलुरु, 2016

आरसीबी बनाम गुजरात लायंस, बेंगलुरु, 2016 162/2 : पंजाब किंग्स बनाम सीएसके, कटक, 2014

पंजाब किंग्स बनाम सीएसके, कटक, 2014 159/2 : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2024

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2024 159/2 : आरसीबी बनाम सीएसके, बेंगलुरु, 2026

भुवनेश्वर कुमार ने IPL में रचा इतिहास, बने 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज; देखें टॉप 5 बॉलर्स की लिस्ट

आईपीएल 2026 के 11वें मैच में भुवनेश्वर कुमार ने सीएसके के खिलाफ इतिहास रच दिया। उन्होंने आयुष म्हात्रे का विकेट लेकर अपने 200 आईपीएल विकेट पूरे किए। वह ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज और पहले पेसर बने। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



