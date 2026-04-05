आईपीएल 2026 के 11वें मैच में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 20 ओवर में 3 विकेट पर 250 रन बनाए। इस मैच में टिम डेविड ने 25 गेंद पर नाबाद 70 रन की पारी खेली। इसी के साथ इस मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। टिम डेविड ने जहां इस पारी में 8 छक्के लगाकर एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की। जबकि आरसीबी ने पांच बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए।
आरसीबी ने इस पारी की शुरुआत में पहले तीन ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी। उसके बाद आखिरी के 5 ओवर में टीम ने टिम डेविड की बैटिंग के बदौलत तहलका मचा दिया। कप्तान रजत पाटीदार भी 19 गेंद पर 48 रन बनाकर नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने भी 50 रन की बेहतरीन पारी खेली।
RCB के लिए नंबर 5 या उससे नीचे के बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा सिक्स
- 9 छक्के: युवराज सिंह बनाम DC, 2014
- 8 छक्के: एबी डिविलियर्स बनाम SRH, 2014
- 8 छक्के: टिम डेविड बनाम CSK, 2026
RCB ने बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड
1- आरसीबी की तरफ से इस पारी में 19 छक्के लगे। आईपीएल में यह एक पारी में आरसीबी द्वारा संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है।
2- सीएसके के खिलाफ एक पारी में किसी टीम के सबसे ज्यादा 19 छक्के। केकेआर ने 2018 में 17 और राजस्थान रॉयल्स ने 2020 में 17 छक्के लगाए थे।
- 3- IPL में आरसीबी का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर, देखें पूरी लिस्ट:-
- 263/5 : vs PWI, बेंगलुरु, 2013
- 262/7 : vs SRH, बेंगलुरु, 2024
- 250/3 : vs CSK, बेंगलुरु, 2026
- 248/3 : vs GL, बेंगलुरु, 2016
- 241/7 : vs PBKS, धर्मशाला, 2024
4- सीएसके के खिलाफ आरसीबी का यह सबसे बड़ा स्कोर, देखें पूरी लिस्ट
- 250/3 : बेंगलुरु, 2026
- 218/5 : बेंगलुरु, 2024
- 213/5 : बेंगलुरु, 2025
- 205/8 : बेंगलुरु, 2018
- 205/8 : चेन्नई, 2012
- 5- IPL में 11-20 ओवर के बीच संयुक्त रूप से थर्ड बेस्ट स्कोर, देखें पूरी लिस्ट:-
- 172/2 : आरसीबी बनाम गुजरात लायंस, बेंगलुरु, 2016
- 162/2 : पंजाब किंग्स बनाम सीएसके, कटक, 2014
- 159/2 : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2024
- 159/2 : आरसीबी बनाम सीएसके, बेंगलुरु, 2026
भुवनेश्वर कुमार ने IPL में रचा इतिहास, बने 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज; देखें टॉप 5 बॉलर्स की लिस्ट
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