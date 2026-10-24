न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम के लिए जीत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर कीवी टीम की मुंह से जीत छीन लिया और भारत को 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये भारत का 300वां टी20आई मैच था और ये भारत की 200वीं जीत रही।

भारत ने 30 रन पर गंवा दिए थे 5 विकेट

भारत के लिए इस मैच में शुरुआत तो अच्छी रही थी जहां संजू और अभिषेक ने पहले विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी की थी, लेकिन इससे बाद विकेट का पतन शुरू हो गया और 70 रन पर टीम इंडिया ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया। इस दौरान संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल आउट हो गए। इसके बाद नमनधीर ने 17 गेंदों पर 31 रन की पारी खेलकर कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन वो भी तब आउट हो गए जब टीम का स्कोर 112 रन था और जीत आसान नहीं दिख रही थी।

तिलक-नितीश के बीच हुई 30 गेंदों पर 69 रन की साझेदारी

भारत को जीत के लिए 181 रन की जरूरत थी और टीम इंडिया का छठा विकेट 112 रन पर गिर चुका था। इसके बाद तिलक वर्मा और नितीश रेड्डी ने बेहद सावधानी के साथ बैटिंग करते हुए अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाया और काफी स्मार्ट तरीके से बैटिंग करते हुए 30 गेंदों पर 69 रन की साझेदारी करते हुए भारत को जीत तक पहुंचा दिया। तिलक वर्मा ने इस मैच में 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 26 गेंदों पर एक छक्का और 6 चौकों की मदद से नाबाद 51 रन की पारी खेली जबकि नितीश कुमार रेड्डी ने 13 गेंदों पर एक छक्का और एक चौके की मदद से नाबाद 26 रन बनाए।

19वें ओवर में तिलक ने पलट दिया मैच

भारत को 2 ओवर में जीत के लिए 39 रन बनाने थे और 19वां ओवर काफी अहम था। न्यूजीलैंड के लिए 19वां फेंकने के लिए नाथन स्मिथ आए और इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका लगा दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर फिर एक चौका लगा और तीसरी गेंद पर रन नहीं बना। फिर चौथी गेंद पर तिलक ने एक और चौका लगाया और 5वीं गेंद पर वो रन नहीं बना पाए, लेकिन छठी गेंद पर एक छक्का लगा और इस ओवर में कुल 18 रन बन गए। इसके बाद भारत को जीत के लिए 6 गेंदों पर 11 रन की जरूरत थी जो ज्यादा मुश्किल नहीं था और टीम इंडिया ने इसके बाद एक गेंद शेष रहते हुए मैच जीत लिया।

उन्होंने ना कॉल उठाया, ना मैसेज का जवाब दिया; अमित मिश्रा ने कोहली पर लगाया इंटरनेशनल करियर को बर्बाद करने का आरोप

अमित मिश्रा ने बताया कि बताया कि उस समय पूर्व भारतीय कप्तान ने उन्हें झूठी उम्मीदें दी थीं और उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)