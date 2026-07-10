भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला साउथैंप्टन में 11 जुलाई को शाम 7.00 बजे से खेलना है। इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने बताया कि भारत अपनी प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव कर सकता है। भारत को पास अब आखिरी मैच जीतकर क्लीन स्वीप से बचने का बेहतरीन मौका है। हालांकि इंग्लैंड को हराया श्रेयस अय्यर की टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी।

तिलक वर्मा-शिवम दुबे हो सकते हैं टीम से बाहर

दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज पर बात करते हुए कहा कि भारत अब अपना अगला मैच साउथैंप्टन में खेलने जा रहा है और इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी इसको लेकर काफी बातें की जा रही है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में जरूर बदलाव करेगी। मुझे लगता है कि तिलक वर्मा को इस मैच की प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है। इस बात की संभावना है कि उनकी जगह अंतिम ग्यारह में सूर्यांश शेडगे को मौका दिया जा सकता है।

दिनेश कार्तिक ने आगे कहा कि इस मैच के लिए शायद शिवम दुबे को भी आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। हालांकि दिनेश कार्तिक ने ये नहीं बताया कि शिवम दुबे की जगह किसको टीम में शामिल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि भारत पांचवें मैच के लिए दो बदलाव कर सकता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर इंग्लैंड ने भारत को पांचवें मैच में हरा दिया तो भारत टी20आई की नंबर एक टीम नहीं रहेगी।

दिनेश ने कहा कि इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा कि वो भारत को 4-0 से हराए। इस टीम के कप्तान हैरी ब्रुक पहले ही कह चुके हैं कि वो दुनिया की नंबर एक टी20 टीम बनना चाहते हैं। वहीं भारत के पास अपनी इज्जत बचाने का ये आखिरी मौका होगा। भारत अगर इस मैच को जीत जाता है तो वो अपनी इज्जत कुछ हद तक बचाने में कामयाब रहेगा। भारत इस मैच में जिस भी प्लेइंग इलेवन के साथ उतरे उन्हें विश्वास रखना होगा कि वो इस मैच को जीत सकते हैं।

श्रेयस ने तोड़ा सूर्यकुमार का रिकॉर्ड, T20I में 6 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 भारतीय कप्तान

श्रेयस अय्यर ने पहले 6 मैचों में बतौर कप्तान 5 मैच जरूर गंवा दिए, लेकिन वो भारत की तरफ से बतौर कप्तान पहले 6 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर जरूर बन गए और सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)