न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत के लिए मैच जिताऊ पारी खेलने के लिए तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस खिताब को हासिल करने के बाद तिलक वर्मा ने संजू सैमसन, युवराज सिंह, भुवनेश्वर कुमार समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। इस मैच में तिलक वर्मा ने भारत को बेहद विषम परिस्थिति से बाहर निकाला और नितीश कुमार रेड्डी के साथ नाबाद अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिला दी और भारत ने 2-0 की बढ़त हासिल की।

तिलक वर्मा ने तोड़ा 5 भारतीय खिलाड़ियों का रिकॉर्ड

तिलक वर्मा को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और वो अब SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में टी20आई में भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। तिलक वर्मा ने तीसरी बार SENA देशों में टी20आई में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता और उन्होंने क्रुणाल पंड्या, संजू सैमसन, युवराज सिंह, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पंड्या को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने ये खिताब SENA देशों में 2-2 बार जीता था।

SENA देशों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली और रोहित शर्मा संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। सूर्यकुमार यादव ने SENA देशों में 22 मैचों में 4 बार ये खिताब जीता था जबकि विराट कोहली ने 32 मैचों में 4 बार तो वहीं रोहित शर्मा ने 44 मैचों में 4 बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया था। अब तिलक वर्मा के पास इन दिग्गज खिलाड़ियों की बराबरी और उन्हें पीछे छोड़ने का अच्छा मौका है और संभव है कि वो न्यूजीलैं दौरे पर ऐसा कर लें।

SENA देशों में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच खिताब जीतने वाले टॉप-3 भारतीय

4- सूर्यकुमार यादव (22 मैच)

4 – विराट कोहली (32 मैच)

4 – रोहित शर्मा (44 मैच)

3 – तिलक वर्मा (17 मैच)

2- क्रुणाल पंड्या (6 मैच)

2 – संजू सैमसन (15 मैच)

2 – युवराज सिंह (17 मैच)

2-भुवनेश्वर कुमार (23 मैच)

2 – हार्दिक पंड्या (29 मैच)

तिलक वर्मा ने अभिषेक को पीछे छोड़ा, ग्लेन फिलिप्स नंबर 1; भारत-न्यूजीलैंड दूसरे T20 के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर हैं। तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)