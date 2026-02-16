T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के बैटर तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 24 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली। इस 25 रन की पारी के दम पर तिलक वर्मा ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और वो पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में युवराज सिंह के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। तिलक वर्मा इस मैच में सिर्फ एक रन से युवराज सिंह को पीछे छोड़ने से चूक गए।

तिलक वर्मा ने की युवराज सिंह की बराबरी

तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में 25 रन बनाए और अब पाकिस्तान के खिलाफ उनके नाम पर कुल 155 रन हो गए। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह ने भी पाकिस्तान के खिलाफ भी 155 रन ही बनाए थे। तिलक वर्मा अब पाकिस्तान के खिलाफ टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में युवराज सिंह के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में विराट कोहली पहले स्थान पर 492 रन के साथ मौजूद हैं।

तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20आई में अब तक खेले 4 मैचों में 77.50 की औसत और 122.04 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 155 रन बनाए हैं जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। वहीं युवराज सिंह ने इस टीम के खिलाफ 8 मैचों में एक अर्धशतक की मदद से कुल 155 रन बनाए थे। युवराज सिंह का पाकिस्तान के खिलाफ बेस्ट रिकॉर्ड 72 रन था जबकि तिलक वर्मा का बेस्ट स्कोर नाबाद 69 रन है।

पाकिस्तान के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बैटर्स

विराट कोहली- 492 रन

तिलक वर्मा- 155 रन

युवराज सिंह- 155 रन

सूर्यकुमार यादव- 144 रन

गौतम गंभीर- 139 रन

