तिलक वर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत के लिए मैच जिताऊ पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर ही मैदान से बाहर वापस आए। तिलक ने टीम इंडिया को उस स्थिति से बाहर निकाला जब ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथ से जीत निकल गई है। तिलक वर्मा ने इस मैच में नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और अपनी इस पारी के दम पर उन्होंने युवराज सिंह के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली।

तिलक वर्मा ने की युवराज सिंह की बराबरी

तिलक वर्मा ने कीवी टीम के विरुद्ध दूसरे टी20आई मुकाबले में 196.15 की स्ट्राइक रेट के साथ 26 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए और SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा बार 50 रन से ज्यादा की पारी खेलने के मामले में युवराज सिंह की बराबरी पर आ गए।

तिलक ने चौथी बार SENA देशों में 50 रन से ज्यादा की पारी खेलने का कमाल किया और युवराज सिंह ने भी इन देशों में 4 बार ऐसा किया था। अब तिलक और युवराज भारत की तरफ से SENA देशों में सबसे ज्यादा बार 50 रन से ज्यादा का पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में एक साथ 5वें नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में पहले नंबहर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं जिन्होंने ऐसा 10-10 बार किया था।

SENA देशों में सबसे ज्यादा 50 प्लस पारी खेलने वाले टॉप-5 भारतीय (एसआर- स्ट्राइक रेट)

10 – विराट कोहली (एसआर 149)

10 – रोहित शर्मा (एसआर 146)

07 – सूर्यकुमार यादव (एसआर 196)

06 – केएल राहुल (एसआर 154)

05 – गौतम गंभीर (एसआर 124)

04 – तिलक वर्मा (एसआर 215)

04 – युवराज सिंह (एसआर 199)

आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में कीवी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए और इसके जवाब में टीम इंडिया ने 19.5 ओवर में 6 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच को 4 विकेट से जीत लिया। भारत के लिए तिलक वर्मा ने सबसे बड़ी पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक 70 रन बनाए और मिचेल सैंटनर ने 4 विकेट चटकाए।

उन्होंने ना कॉल उठाया, ना मैसेज का जवाब दिया; अमित मिश्रा ने कोहली पर लगाया इंटरनेशनल करियर को बर्बाद करने का आरोप

अमित मिश्रा ने बताया कि बताया कि उस समय पूर्व भारतीय कप्तान ने उन्हें झूठी उम्मीदें दी थीं और उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)