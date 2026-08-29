Duleep Trophy 2026 Semi Final: साउथ जोन की टीम दलीप ट्रॉफी 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। ये मैच रविवार से यानी 30 अगस्त से खेला जाएगा और सुबह 9.30 बजे मैच की शुरुआत होगी। साउथ जोन टीम की कप्तानी इस मैच में तिलक वर्मा करेंगे जबकि नॉर्थ जोन के कप्तान कन्हैया वाधवन होंगे। नॉर्थ जोन ने क्वार्टर फाइनल मैच में वेस्ट जोन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

साउथ जोन की कोशिश होगी कि वो नॉर्थ जोन को सेमीफाइनल में हरा दे और फाइनल का टिकट कटाए, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है। वेस्ट जोन को हराने के बाद नॉर्थ जोन टीम का आत्मविश्वास काफी हाई होगा साथ ही ये टीम एक मैच खेल चुकी है और इसके खिलाड़ी भी लय में हैं तो वहीं साउथ जोन का ये दलीप ट्रॉफी में पहला मैच होगा और इस टीम का इम्तिहान इस मुकाहले में होगा। अब साउथ जोन किस संभावित प्लेइंग इलेवन के साथ नॉर्थ जोन के खिलाफ उतर सकती है इसके बारे में जानते हैं।

एन जगदीशन और शेख रसीद कर सकते हैं पारी की शुरुआत

दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ जोन के लिए पारी की शुरुआत शेख रशीद के साथ एन जगदीशन कर सकते हैं। एन जगदीशन के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है तो वहीं शेख रशीद काफी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। करुण नायर तीसरे नंबर पर जबकि कप्तान तिलक वर्मा चौथे स्थान पर बैटिंग कर सकते हैं। रिकी भुई जो टीम के उप-कप्तान हैं वो 5वें नंबर पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। टीम में ऑलराउंडर के रूप में श्रेयस गोपाल और तनय त्यागराजन हो सकते हैं जबकि अमन खान, विध्वथ कावेरप्पा और एमडी निधीश बतौर तेज गेंदबाज टीम में नजर आ सकते हैं।

सेमीफाइनल मुकाबले के लिए साउथ जोन की संभावित प्लेइंग इलेवन

एन जगदीशन, शेख रशीद, करुण नायर, तिलक वर्मा (कप्तान), रिकी भुई, आर स्मरण, श्रेयस गोपाल, तनय त्यागराजन, अमन खान, विध्वथ कावेरप्पा, एमडी निधीश।

दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए साउथ जोन की टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), रिकी भुई (उप-कप्तान), अभिनव तेजराना, शेख रशीद, के हिमातेजा, आर स्मरण, एन जगदीसन, करुण नायर, तनय त्यागराजन, श्रेयस गोपाल, के साई तेजा, त्रिपुराना विजय, विध्वथ कावेरप्पा, अमन खान, एमडी निधीश।