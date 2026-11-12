भारत के प्रतिष्ठित घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 की शुरुआत 14 नवंबर से होगी और इस बार कुल 38 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। पिछले सीजन में झारखंड ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था और इस बार कौन सी टीम टाइटल अपने नाम करेगी इस पर सबकी निगाहें लगी रहने वाली है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट के इस सीजन की शुरुआत होने से पहले बात इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बैटर्स की करें तो इसमें पहले नंबर पर तिलक वर्मा मौजूद हैं।

तिलक वर्मा के नाम है सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम पर दर्ज है जिन्होंने ये कमाल 23 नवंबर 2024 के मेघालय के खिलाफ किया था और उस मैच में उन्होंने 67 गेंदों पर 151 रन की पारी खेली थी और इस दौरान उन्होंने 10 छक्के और 14 चौके भी लगाए थे। इस मैच में उनका स्ट्राइक रेट 225.37 का रहा था। तिलक वर्मा के ये रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है तो वहीं सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा मौजूद हैं।

अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने का कमाल 30 नवंबर 2025 को बंगाल के खिलाफ किया था और उस मैच में उन्होंने 52 गेंदों पर 16 छक्के और 8 चौकों की मदद से 148 रन की पारी खेली थी जबकि इस सूची में तीसरे नंबर पर भारतीय टी20 टीम के मौजूदा कप्तान श्रेयस अय्यर मौजूद हैं। श्रेयस ने 21 फरवरी 2019 को सिक्किम के खिलाफ 55 गेंदों पर 147 रन की पारी 15 छक्के और 7 चौकों की मदद से खेली थी।

इस लिस्ट में पृथ्वी शॉ छठे नंबर पर मौजूद हैं जिन्होंने 14 अक्टूबर 2022 को असम के खिलाफ 61 गेंदों पर 134 रन की पारी खेली थी जबकि शुभमन गिल 9वें नंबर पर हैं जिन्होंने कर्नाटक के खिलाफ 55 गेंदों पर 126 रन की पारी खेली थी और इस दौरान 9 छक्के और 11 चौके लगाए थे। सुरेश रैना भी उनके साथ लिस्ट में 9वें नंबर पर ही हैं जिन्होंने 22 जनवरी 2018 को कर्नाटक के खिलाफ 55 गेंदों पर 126 रन की पारी खेली थी।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाज रन मिनट गेंद 4 6 स्ट्राइक रेट टीम विरुद्ध मैदान मैच डेट Scorecard तिलक वर्मा 151 – 67 14 10 225.37 Hyderabad मेघालय Saurashtra 23 Nov 2024 Twenty20 अभिषेक शर्मा 148 – 52 8 16 284.61 Punjab बंगाल Hyderabad 30 Nov 2025 Twenty20 श्रेयस अय्यर 147 71 55 7 15 267.27 Mumbai सिक्किम Indore 21 Feb 2019 Twenty20 पुनित बिष्ट 146* – 51 6 17 286.27 Meghalaya मिजोरम Chennai 13 Jan 2021 Twenty20 मोहम्मद अजहरुद्दीन 137* – 54 9 11 253.7 Kerala मुंंबई Wankhede 13 Jan 2021 Twenty20 भानू जगदीश पानिया 134* – 51 5 15 262.74 Baroda सिक्किम Indore 5 Dec 2024 Twenty20 पृथ्वी शॉ 134 – 61 13 9 219.67 Mumbai असम Rajkot 14 Oct 2022 Twenty20 श्रेयस अय्यर 130* – 57 11 10 228.07 Mumbai गोवा Hyderabad 23 Nov 2024 Twenty20 अभिमन्यु ईश्वरन 130* – 66 13 8 196.96 Bengal पंजाब Hyderabad 30 Nov 2025 Twenty20 मनीष पांडे 129* – 54 12 10 238.88 Karnataka सर्विसेज Vizianagaram 12 Nov 2019 Twenty20 रिद्धिमान साहा 129 – 62 16 4 208.06 Bengal अरुणाचल Cuttack 27 Feb 2019 Twenty20 सुरेश रैना 126* 99 59 13 7 213.55 UP बंगाल Eden Gardens 22 Jan 2018 Twenty20 शुभमन गिल 126 88 55 11 9 229.09 Punjab कर्नाटक Eden Gardens 1 Nov 2022 Twenty20 सलिल अरोड़ा 125* – 45 9 11 277.77 Punjab झारखंड Ambi 12 Dec 2025 Twenty20

IND U19 vs PAK U19: अर्जुन ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 गेंदों पर लगाया शतक, युवराज सिंह से होती है तुलना

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से अर्जुन ने शतकीय पारी खेली और टीम को खराब स्थिति से बाहर लाने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 208 रन बनाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)