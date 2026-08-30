वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान एशियन गेम्स होने के कारण भारतीय टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होंगे। इसके चलते अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी न्यूजीलैंड दौरे से शुरू होगी। भारतीय टीम मैनेजमेंट का फोकस मध्यक्रम का बैकअप तैयार करने पर है। ऐसे में तिलक वर्मा को श्रेयस अय्यर के बैकअप के तौर पर देखा जा रहा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बाएं हाथ के बल्लेबाज होने से तिलक के कारण बैटिंग लाइनअप में विविधता आएगी, जिसमें दाएं हाथ के बल्लेबाजों की संख्या ज्यादा है। तिलक को अपनी बॉलिंग पर काम करने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है उनकी ऑफ-ब्रेक में दमखम है। असल में टीम मैनेजमेंट ने टॉप ऑर्डर में बॉलिंग ऑप्शन की कमी को लोअर ऑर्डर और गेंदबाजों पर अतिरिक्त दबाव का कारण बताया है।

मिडिल ऑर्डर के लिए कोई बैकअप तैयार नहीं

बीसीसीआई के सूत्र ने कहा, ‘हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को लगता है कि मिडिल ऑर्डर के लिए कोई बैकअप तैयार नहीं है। हार्दिक पांड्या और नितीश कुमार रेड्डी के चोटिल होने की संभावना को देखते हुए वे टॉप ऑर्डर में कोई ऐसा खिलाड़ी चाहते हैं जो वनडे में कम से कम चार ओवर कर सके।’ बीते एक साल में टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग XI को बैलेंस करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल को नंबर 5 या नंबर 6 पर खिलाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इंग्लैंड में पिछली सीरीज में इशान किशन को उप-कप्तान अय्यर से पहले भेजा गया था।

युवा बैकअप तैयार रखने की जरूरत

सूत्र ने कहा, ‘टीम को वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के हालात के लिए तैयार रहना होगा। अय्यर ऑस्ट्रेलिया में चोटिल हो गए थे और हाल ही में पेस और बाउंस के खिलाफ उनका टेस्ट नहीं हुआ है। टीम में पहले से ही रोहित शर्मा और विराट कोहली के रूप में दो उम्रदराज खिलाड़ी हैं। उन्हें भी छोटी-मोटी दिक्कतें हो रही हैं। वर्ल्ड कप तक केएल राहुल भी 35 साल से ज्यादा के हो जाएंगे। रविंद्र जडेजा का भी खेलना पक्का नहीं है। फिटनेस की दिक्कतों की वजह से टीम की फील्डिंग पर असर पड़ा है। टीम मैनेजमेंट को लगता है कि उन्हें युवा बैकअप तैयार रखने की जरूरत है।’

देवदत्त पडिक्कल को लेकर जल्दबाजी नहीं

जानकारी के अनुसार चयनकर्ता बल्लेबाज को उसकी जगह पर ही खिलाना चाहते हैं। पिछले साल ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 4 पर खिलाया गया था। उन्होंने रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था, लेकिन तब से उन्हें वनडे टीम में नहीं चुना गया है। सूत्र ने कहा, ‘गिल के चोटिल होने के बाद गायकवाड़ को बैकअप ओपनर के तौर पर चुना गया था। टीम मैनेजमेंट को लगता है कि तिलक को उस जगह पर आजमाया जा सकता था। इसीलिए वे वनडे सेटअप में देवदत्त पडिक्कल को जल्दबाजी में नहीं लाना चाहते क्योंकि उन्होंने ओपनिंग करते हुए व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई थी।’

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-11 बैटर

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर हैं जबकि रोहित शर्मा इस सूची में वीरेंद्र सहवाग से पीछे हैं। ब्रायन लारा-राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी भी इस सूची में मौजूद हैं। पूरी खबर पढ़ें।