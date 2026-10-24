भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया और सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे मैच में तिलक वर्मा ने नाबाद 51 रन की पारी खेली और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। तिलक अपनी इस पारी के बाद रन बनाने के मामले में अभिषेक शर्मा से आगे निकल गए।

तिलक निकले अभिषेक से आगे

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक दो मैच खेले जा चुके हैं और इसके बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर ग्लेन फिलिप्स हैं जिन्होंने अब तक खेले इन दो मैचों में कुल 152 रन बनाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बेवॉन जैकब्स हैं जिन्होंने 2 मैचों में 89 रन बनाए हैं जबकि तीसरे नंबर पर संजू सैमसन हैं जिन्होंने 2 मैचों में 73रन बनाए हैं। इस लिस्ट में अब तिलक वर्मा छठे स्थान पर आ गए जबकि अभिषेक शर्मा सातवें नंबर पर हैं।

पहले नंबर पर आए सैंटनर

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 मैच के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर आ गए जिन्होंने दूसरे मैच में भारत के खिलाफ 4 विकेट लिए और 2 मैचों में अब उनके नाम पर 6 विकेट हो गए हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर अर्शदीप सिंह आ गए हैं जिन्होंने 2 मैचों में 3 विकेट लिए हैं और दूसरे मैच में उन्होंने कीवी टीम के दो बल्लेबाजों को आउट किया था। तीसरे नंबर पर कीवी गेंदबाज माइकल ब्रेसवेल हैं जिन्होंने 2 मैचों में 2 विकेट लिए हैं।

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे मैच के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
ग्लेन फिलिप्स2026-202622115282*15283183.13020127
बेवॉन जैकब्स2026-2026220895844.562143.5401054
संजू सैमसन2026-2026220816740.55016201095
नमन धीर2026-20262217342*7332228.1200065
फिन एलन2026-2026220614530.538160.5200053
तिलक वर्मा2026-20262215751*5737154.0501061
अभिषेक शर्मा2026-202622056292833169.6900054
श्रेयस अय्यर2026-2026220494224.539125.6400012
अक्षर पटेल2026-2026220352417.523152.1700032
डेरिल मिचेल2026-202622034281724141.6600031
गेंदबाजसालमैचपारीगेंदओवर्समेडनरनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकॉनामीSR45
मिचेल सैंटनर2026-20262248806064/21107.5810
अर्शदीप सिंह2026-20262248807832/33269.751600
माइकल ब्रेसवेल 2026-20262248807222/373692400
प्रिंस यादव2026-20261124403011/30307.52400
अक्षर पटेल2026-20262248807911/51799.874800
मयंक यादव2026-20261124404011/4040102400
नितीश रेड्डी2026-20262242707111/317110.144200
जैकब डफी2026-202611233.504111/414110.692300
नाथन स्मिथ2026-20262230505411/345410.83000
लॉकी फर्ग्यूसन2026-20262236607111/347111.833600

उन्होंने ना कॉल उठाया, ना मैसेज का जवाब दिया; अमित मिश्रा ने कोहली पर लगाया इंटरनेशनल करियर को बर्बाद करने का आरोप

अमित मिश्रा ने बताया कि बताया कि उस समय पूर्व भारतीय कप्तान ने उन्हें झूठी उम्मीदें दी थीं और उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)