भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया और सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे मैच में तिलक वर्मा ने नाबाद 51 रन की पारी खेली और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। तिलक अपनी इस पारी के बाद रन बनाने के मामले में अभिषेक शर्मा से आगे निकल गए।

तिलक निकले अभिषेक से आगे

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक दो मैच खेले जा चुके हैं और इसके बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर ग्लेन फिलिप्स हैं जिन्होंने अब तक खेले इन दो मैचों में कुल 152 रन बनाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बेवॉन जैकब्स हैं जिन्होंने 2 मैचों में 89 रन बनाए हैं जबकि तीसरे नंबर पर संजू सैमसन हैं जिन्होंने 2 मैचों में 73रन बनाए हैं। इस लिस्ट में अब तिलक वर्मा छठे स्थान पर आ गए जबकि अभिषेक शर्मा सातवें नंबर पर हैं।

पहले नंबर पर आए सैंटनर

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 मैच के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर आ गए जिन्होंने दूसरे मैच में भारत के खिलाफ 4 विकेट लिए और 2 मैचों में अब उनके नाम पर 6 विकेट हो गए हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर अर्शदीप सिंह आ गए हैं जिन्होंने 2 मैचों में 3 विकेट लिए हैं और दूसरे मैच में उन्होंने कीवी टीम के दो बल्लेबाजों को आउट किया था। तीसरे नंबर पर कीवी गेंदबाज माइकल ब्रेसवेल हैं जिन्होंने 2 मैचों में 2 विकेट लिए हैं।

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे मैच के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 ग्लेन फिलिप्स 2026-2026 2 2 1 152 82* 152 83 183.13 0 2 0 12 7 बेवॉन जैकब्स 2026-2026 2 2 0 89 58 44.5 62 143.54 0 1 0 5 4 संजू सैमसन 2026-2026 2 2 0 81 67 40.5 50 162 0 1 0 9 5 नमन धीर 2026-2026 2 2 1 73 42* 73 32 228.12 0 0 0 6 5 फिन एलन 2026-2026 2 2 0 61 45 30.5 38 160.52 0 0 0 5 3 तिलक वर्मा 2026-2026 2 2 1 57 51* 57 37 154.05 0 1 0 6 1 अभिषेक शर्मा 2026-2026 2 2 0 56 29 28 33 169.69 0 0 0 5 4 श्रेयस अय्यर 2026-2026 2 2 0 49 42 24.5 39 125.64 0 0 0 1 2 अक्षर पटेल 2026-2026 2 2 0 35 24 17.5 23 152.17 0 0 0 3 2 डेरिल मिचेल 2026-2026 2 2 0 34 28 17 24 141.66 0 0 0 3 1

गेंदबाज साल मैच पारी गेंद ओवर्स मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकॉनामी SR 4 5 मिचेल सैंटनर 2026-2026 2 2 48 8 0 60 6 4/21 10 7.5 8 1 0 अर्शदीप सिंह 2026-2026 2 2 48 8 0 78 3 2/33 26 9.75 16 0 0 माइकल ब्रेसवेल 2026-2026 2 2 48 8 0 72 2 2/37 36 9 24 0 0 प्रिंस यादव 2026-2026 1 1 24 4 0 30 1 1/30 30 7.5 24 0 0 अक्षर पटेल 2026-2026 2 2 48 8 0 79 1 1/51 79 9.87 48 0 0 मयंक यादव 2026-2026 1 1 24 4 0 40 1 1/40 40 10 24 0 0 नितीश रेड्डी 2026-2026 2 2 42 7 0 71 1 1/31 71 10.14 42 0 0 जैकब डफी 2026-2026 1 1 23 3.5 0 41 1 1/41 41 10.69 23 0 0 नाथन स्मिथ 2026-2026 2 2 30 5 0 54 1 1/34 54 10.8 30 0 0 लॉकी फर्ग्यूसन 2026-2026 2 2 36 6 0 71 1 1/34 71 11.83 36 0 0

उन्होंने ना कॉल उठाया, ना मैसेज का जवाब दिया; अमित मिश्रा ने कोहली पर लगाया इंटरनेशनल करियर को बर्बाद करने का आरोप

अमित मिश्रा ने बताया कि बताया कि उस समय पूर्व भारतीय कप्तान ने उन्हें झूठी उम्मीदें दी थीं और उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)