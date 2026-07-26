तिलक वर्मा शनिवार (25 जुलाई) को दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद अर्धशतक जड़कर टी20 इंटरनेशनल में भारत के 7वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनगए। तिलक ने 29 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए। उन्होंने 206.90 के स्ट्राइक रेट से पांच चौके और तीन छक्के लगाए। इस पारी की मदद से वह महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और टीम के साथी अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया।

बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अब तक 58 टी20 मैचों की 55 पारियों में 44.16 के औसत और 145.37 के स्ट्राइक रेट से 1,634 रन बनाए हैं। उन्होंने दो शतक और नौ अर्धशतक जड़े हैं। इसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 120 रन रहा है। तिलक ने धोनी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 98 टी20 मैचों में 37.60 के औसत और 126.13 के स्ट्राइक रेट से दो अर्धशतक के साथ 1,617 रन बनाए हैं।

तिलक वर्मा का करियर

तिलक वर्मा ने रैना को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 78 मैचों में 29.18 के औसत और 134.87 के स्ट्राइक रेट से 1,605 रन बनाए थे। इसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं। टी20 में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा (4,231 रन), विराट कोहली (4,188) और सूर्यकुमार यादव (3,272) हैं। तिलक वर्मा ने इस साल 18 टी20 पारियों में 34.69 के औसत और लगभग 149 के स्ट्राइक रेट से 451 रन बनाए हैं। उन्होंने तीन अर्द्धशतक बनाए हैं। इसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 60 रन अब इस साल का उनका सर्वोच्च स्कोर है।

भारत पुरुष — T20I अपडेटेड भारतीय T20I बल्लेबाज़ — सर्वाधिक रन 1500+ रन क्लब · शीर्ष 10 · 2006–2026 · ताज़ा आंकड़े सर्वोच्च 4231 — रोहित सर्वोच्च औसत 48.69 — कोहली सर्वोच्च SR 187.87 — अभिषेक सक्रिय खिलाड़ी 4 / 10 रन चार्ट स्ट्राइक रेट तालिका सभी (10) सक्रिय संन्यास 1 RG शर्मा (रोहित) 2007–2024 · 159 मैच संन्यास 4231 avg 32.05 2 V कोहली 2010–2024 · 125 मैच संन्यास 4188 avg 48.69 3 SA यादव (सूर्या) 2021–2026 · 113 मैच सक्रिय 3272 avg 36.35 4 HH पंड्या 2016–2026 · 138 मैच सक्रिय 2288 avg 28.24 5 KL राहुल 2016–2022 · 72 मैच संन्यास 2265 avg 37.75 6 S धवन 2011–2021 · 68 मैच संन्यास 1759 avg 27.92 7 NT तिलक वर्मा 2023–2026 · 58 मैच उभरते 1634 avg 44.16 8 अभिषेक शर्मा 2024–2026 · 55 मैच उभरते 1627 avg 31.28 9 MS धोनी 2006–2019 · 98 मैच संन्यास 1617 avg 37.60 10 SK रैना 2006–2018 · 78 मैच संन्यास 1605 avg 29.18 स्ट्राइक रेट — उच्च से निम्न (187.87 आधार) 1 अभिषेक शर्मा 2024–2026 · 55 मैच · 1627 रन 187.87 2 SA यादव (सूर्या) 2021–2026 · 113 मैच · 3272 रन 162.94 3 HH पंड्या 2016–2026 · 138 मैच · 2288 रन 145.91 4 NT तिलक वर्मा 2023–2026 · 58 मैच · 1634 रन 145.37 5 RG शर्मा (रोहित) 2007–2024 · 159 मैच · 4231 रन 140.89 6 KL राहुल 2016–2022 · 72 मैच · 2265 रन 139.12 7 V कोहली 2010–2024 · 125 मैच · 4188 रन 137.04 8 MS धोनी 2006–2019 · 98 मैच · 1617 रन 126.13 9 S धवन 2011–2021 · 68 मैच · 1759 रन 126.36 10 SK रैना 2006–2018 · 78 मैच · 1605 रन 134.87 # बल्लेबाज़ मैच रन HS Avg SR 100 50 6s 1 RG शर्मा 159 4231 121* 32.05 140.89 5 32 205 2 V कोहली 125 4188 122* 48.69 137.04 1 38 124 3 SA यादव 113 3272 117 36.35 162.94 4 25 179 4 HH पंड्या 138 2288 71* 28.24 145.91 0 9 126 5 KL राहुल 72 2265 110* 37.75 139.12 2 22 99 6 S धवन 68 1759 92 27.92 126.36 0 11 50 7 NT तिलक वर्मा 58 1634 120* 44.16 145.37 2 9 83 8 अभिषेक शर्मा 55 1627 135 31.28 187.87 2 11 104 9 MS धोनी 98 1617 56 37.60 126.13 0 2 52 10 SK रैना 78 1605 101 29.18 134.87 1 5 58 स्रोत: ESPNCricinfo · भारत पुरुष T20I · 2006–2026 · अपडेटेड Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

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