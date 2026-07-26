तिलक वर्मा शनिवार (25 जुलाई) को दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद अर्धशतक जड़कर टी20 इंटरनेशनल में भारत के 7वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनगए। तिलक ने 29 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए। उन्होंने 206.90 के स्ट्राइक रेट से पांच चौके और तीन छक्के लगाए। इस पारी की मदद से वह महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और टीम के साथी अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया।

बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अब तक 58 टी20 मैचों की 55 पारियों में 44.16 के औसत और 145.37 के स्ट्राइक रेट से 1,634 रन बनाए हैं। उन्होंने दो शतक और नौ अर्धशतक जड़े हैं। इसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 120 रन रहा है। तिलक ने धोनी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 98 टी20 मैचों में 37.60 के औसत और 126.13 के स्ट्राइक रेट से दो अर्धशतक के साथ 1,617 रन बनाए हैं।

तिलक वर्मा का करियर

तिलक वर्मा ने रैना को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 78 मैचों में 29.18 के औसत और 134.87 के स्ट्राइक रेट से 1,605 रन बनाए थे। इसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं। टी20 में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा (4,231 रन), विराट कोहली (4,188) और सूर्यकुमार यादव (3,272) हैं। तिलक वर्मा ने इस साल 18 टी20 पारियों में 34.69 के औसत और लगभग 149 के स्ट्राइक रेट से 451 रन बनाए हैं। उन्होंने तीन अर्द्धशतक बनाए हैं। इसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 60 रन अब इस साल का उनका सर्वोच्च स्कोर है।

भारत पुरुष — T20I अपडेटेड
भारतीय T20I बल्लेबाज़ — सर्वाधिक रन
1500+ रन क्लब · शीर्ष 10 · 2006–2026 · ताज़ा आंकड़े
सर्वोच्च
4231 — रोहित
सर्वोच्च औसत
48.69 — कोहली
सर्वोच्च SR
187.87 — अभिषेक
सक्रिय खिलाड़ी
4 / 10
रन चार्ट
स्ट्राइक रेट
तालिका
सभी (10)
सक्रिय
संन्यास
1
RG शर्मा (रोहित)2007–2024 · 159 मैच
संन्यास
4231
avg 32.05
2
V कोहली2010–2024 · 125 मैच
संन्यास
4188
avg 48.69
3
SA यादव (सूर्या)2021–2026 · 113 मैच
सक्रिय
3272
avg 36.35
4
HH पंड्या2016–2026 · 138 मैच
सक्रिय
2288
avg 28.24
5
KL राहुल2016–2022 · 72 मैच
संन्यास
2265
avg 37.75
6
S धवन2011–2021 · 68 मैच
संन्यास
1759
avg 27.92
7
NT तिलक वर्मा2023–2026 · 58 मैच
उभरते
1634
avg 44.16
8
अभिषेक शर्मा2024–2026 · 55 मैच
उभरते
1627
avg 31.28
9
MS धोनी2006–2019 · 98 मैच
संन्यास
1617
avg 37.60
10
SK रैना2006–2018 · 78 मैच
संन्यास
1605
avg 29.18
स्ट्राइक रेट — उच्च से निम्न (187.87 आधार)
1
अभिषेक शर्मा2024–2026 · 55 मैच · 1627 रन
187.87
2
SA यादव (सूर्या)2021–2026 · 113 मैच · 3272 रन
162.94
3
HH पंड्या2016–2026 · 138 मैच · 2288 रन
145.91
4
NT तिलक वर्मा2023–2026 · 58 मैच · 1634 रन
145.37
5
RG शर्मा (रोहित)2007–2024 · 159 मैच · 4231 रन
140.89
6
KL राहुल2016–2022 · 72 मैच · 2265 रन
139.12
7
V कोहली2010–2024 · 125 मैच · 4188 रन
137.04
8
MS धोनी2006–2019 · 98 मैच · 1617 रन
126.13
9
S धवन2011–2021 · 68 मैच · 1759 रन
126.36
10
SK रैना2006–2018 · 78 मैच · 1605 रन
134.87
# बल्लेबाज़ मैच रन HS Avg SR 100 50 6s
1RG शर्मा 1594231 121*32.05 140.89532205
2V कोहली 1254188 122*48.69 137.04138124
3SA यादव 1133272 11736.35 162.94425179
4HH पंड्या 1382288 71*28.24 145.9109126
5KL राहुल 722265 110*37.75 139.1222299
6S धवन 681759 9227.92 126.3601150
7NT तिलक वर्मा 581634 120*44.16 145.372983
8अभिषेक शर्मा 551627 13531.28 187.87211104
9MS धोनी 981617 5637.60 126.130252
10SK रैना 781605 10129.18 134.871558
नारंगी = सक्रिय · संन्यास = रोहित, कोहली, धवन, राहुल, धोनी, रैना · स्रोत: ESPNCricinfo
स्रोत: ESPNCricinfo · भारत पुरुष T20I · 2006–2026 · अपडेटेड
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