तिलक वर्मा शनिवार (25 जुलाई) को दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद अर्धशतक जड़कर टी20 इंटरनेशनल में भारत के 7वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनगए। तिलक ने 29 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए। उन्होंने 206.90 के स्ट्राइक रेट से पांच चौके और तीन छक्के लगाए। इस पारी की मदद से वह महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और टीम के साथी अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया।
बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अब तक 58 टी20 मैचों की 55 पारियों में 44.16 के औसत और 145.37 के स्ट्राइक रेट से 1,634 रन बनाए हैं। उन्होंने दो शतक और नौ अर्धशतक जड़े हैं। इसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 120 रन रहा है। तिलक ने धोनी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 98 टी20 मैचों में 37.60 के औसत और 126.13 के स्ट्राइक रेट से दो अर्धशतक के साथ 1,617 रन बनाए हैं।
तिलक वर्मा का करियर
तिलक वर्मा ने रैना को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 78 मैचों में 29.18 के औसत और 134.87 के स्ट्राइक रेट से 1,605 रन बनाए थे। इसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं। टी20 में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा (4,231 रन), विराट कोहली (4,188) और सूर्यकुमार यादव (3,272) हैं। तिलक वर्मा ने इस साल 18 टी20 पारियों में 34.69 के औसत और लगभग 149 के स्ट्राइक रेट से 451 रन बनाए हैं। उन्होंने तीन अर्द्धशतक बनाए हैं। इसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 60 रन अब इस साल का उनका सर्वोच्च स्कोर है।
|#
|बल्लेबाज़
|मैच
|रन
|HS
|Avg
|SR
|100
|50
|6s
|1
|RG शर्मा
|159
|4231
|121*
|32.05
|140.89
|5
|32
|205
|2
|V कोहली
|125
|4188
|122*
|48.69
|137.04
|1
|38
|124
|3
|SA यादव
|113
|3272
|117
|36.35
|162.94
|4
|25
|179
|4
|HH पंड्या
|138
|2288
|71*
|28.24
|145.91
|0
|9
|126
|5
|KL राहुल
|72
|2265
|110*
|37.75
|139.12
|2
|22
|99
|6
|S धवन
|68
|1759
|92
|27.92
|126.36
|0
|11
|50
|7
|NT तिलक वर्मा
|58
|1634
|120*
|44.16
|145.37
|2
|9
|83
|8
|अभिषेक शर्मा
|55
|1627
|135
|31.28
|187.87
|2
|11
|104
|9
|MS धोनी
|98
|1617
|56
|37.60
|126.13
|0
|2
|52
|10
|SK रैना
|78
|1605
|101
|29.18
|134.87
|1
|5
|58
2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज
वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 20 रन की पारी खेली, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। वैभव अब साल 2026 में टी20 क्रिकेट में बाबर से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।