भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के उप-कप्तान तिलक वर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले अपने स्ट्राइक रेट पर उठ रहे सवाल का जवाब दिया। तिलक ने अपने स्ट्राइक रेट का बचाव करते हुए कहा कि बैटिंग के दौरान उनका तरीका निजी उपलब्धियों के बजाय टीम की जरूरतों पर निर्भर करता है।

पिछले कुछ सालों में तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट काफी कम हुआ है। साल 2024 तक यह 180 के आसपास था जो अब घटकर लगभग 140 हो गया है। इससे टी20 मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता पर असर पड़ा है। उन्हें स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ खेलने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए टीम ने उन्हें फिनिशर की भूमिका में भेजकर धीमे गेंदबाजों के सामने कम खेलने का फैसला किया है।

जो जरूरी है वहीं करता हूं

गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मैच की तैयारी के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक ने कहा कि इस खेल में आपको अलग-अलग नंबर पर बैटिंग करनी पड़ती है और खासकर ऐसे हालात में यह आसान नहीं होता। साथ ही मैं हमेशा कहता हूं कि टीम के लिए जो भी जरूरी हो मैं वही करता हूँ। अगर मुझे रुककर टीम के लिए खेलना पड़े तो मैं रुककर खेलता हूं। अगर मुझे हिट करके खेलना पड़े तो मैं हिट करके खेलता हूं।

तिलक वर्मा ने आगे कहा कि मैं जाकर पहली ही गेंद पर शॉट खेल सकता हूं, लेकिन साथ ही मैं देश के लिए खेल रहा हूं इसलिए मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं। तो टीम की क्या स्थिति है, अगर मुझे आखिर तक टीम के लिए खेलना है तो हमारी टीम की प्लानिंग बदलती रहती है। उन्होंने कहा कि जब आपको उप-कप्तान बनाया जाता है तो टीम सोच-समझकर ही आपको कोई जिम्मेदारी देती है। इसलिए मैं मैनेजमेंट से मिली जिम्मेदारियों को निभाना चाहता हूं और उसी के हिसाब से खेल रहा हूं।

विकेट गिरने पर रुककर खेलना मजबूरी होती है

तिलक वर्मा ने बताया कि विदेशों में भारत के हालिया खराब प्रदर्शन का भी उनके खेलने के तरीके पर असर पड़ा है। आयरलैंड में टीम 2-0 से हारी और फिर इंग्लैंड में उसे 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। अक्सर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाने के कारण पारी को संभालने की जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पर आ जाती है। तिलक ने साफ तौर पर कहा कि दवाब में आपके पास रुककर खेलने की मजबूरी होती है और आपको विकेट भी बचाना होता है। इस स्थिति में आप बड़े शॉट नहीं लगा सकते। यहां पर टीम की जीत ज्यादा जरूरी होती है।

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