श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा भारतीय टीम के टॉप स्कोरर रहे। वहीं वह श्रीलंका ए के अविष्का फर्नान्डो को पीछे नहीं छोड़ पाए और सीरीज के नंबर 1 बल्लेबाज नहीं बन पाए। जबकि उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ उनसे (तिलक से) एक रन पीछे रह गए। वहीं पांच मैचों में 211 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी टॉप 3 में भी जगह नहीं बना पाए।

वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल मैच में 29 गेंद पर 94 रन ठोके लेकिन वह टॉप 3 बल्लेबाजों में अपनी जगह नहीं बना पाए। फाइनल मैच में तिलक वर्मा के आउट होने के बाद यह टैली भारतीय खिलाड़ियों के लिहाज से अब खास नहीं बदलेगी। हालांकि, दूसरी पारी में सदीरा समराविक्रमा बल्लेबाजी करने उतरेंगे और वह नंबर 1 की कुर्सी भी कब्जा सकते हैं। निरोशन डिकवेल्ला भी दूसरी पारी में बैटिंग करते नजर आएंगे।

ये हैं ट्राई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारियांनाबादरनउच्चतमऔसतगेंदे खेलींस्ट्राइक रेटशतकअर्धशतकशून्यचौकेछक्के
अविष्का फर्नांडो (SL-A)5*4128511095.00249114.44200394
तिलक वर्मा (IND-A)5*502756755.0036774.93040192
ऋतुराज गायकवाड़ (IND-A)5*5027410154.8031886.16110184
सदीरा समरविक्रमा (SL-A)5*412139371.0024686.58020180
वैभव सूर्यवंशी (IND-A)5*502119442.20105200.950102911
निरोशन डिकवेला (SL-A)5*401996649.75151131.78010331
बाहिर शाह (AFG-A)4411875762.3319297.39020181
हसन ईसाखिल (AFG-A)4401687442.00164102.43010204
सूर्यांश शेडगे (IND-A)5*511477236.75122120.4901066
प्रियांश आर्य (IND-A)4*401375834.25112122.32010194

यह टैली ट्राई सीरीज के फाइनल में इंडिया ए की पारी के बाद बनाई गई है। इसमें अंतिम बदलाव मैच के खत्म होने के बाद किए जाएंगे। फिलहाल तिलक वर्मा नंबर 1 नहीं बन पाएंगे और वैभव सूर्यवंशी टॉप 3 में नहीं रहे पाएंगे, इतना साफ है।

वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, सरफराज खान भी लिस्ट में शामिल; ये हैं लिस्ट ए में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ 11 गेंद पर पचासा ठोका और 29 गेंद पर 94 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 15 साल की उम्र में 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर