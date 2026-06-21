श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा भारतीय टीम के टॉप स्कोरर रहे। वहीं वह श्रीलंका ए के अविष्का फर्नान्डो को पीछे नहीं छोड़ पाए और सीरीज के नंबर 1 बल्लेबाज नहीं बन पाए। जबकि उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ उनसे (तिलक से) एक रन पीछे रह गए। वहीं पांच मैचों में 211 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी टॉप 3 में भी जगह नहीं बना पाए।

वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल मैच में 29 गेंद पर 94 रन ठोके लेकिन वह टॉप 3 बल्लेबाजों में अपनी जगह नहीं बना पाए। फाइनल मैच में तिलक वर्मा के आउट होने के बाद यह टैली भारतीय खिलाड़ियों के लिहाज से अब खास नहीं बदलेगी। हालांकि, दूसरी पारी में सदीरा समराविक्रमा बल्लेबाजी करने उतरेंगे और वह नंबर 1 की कुर्सी भी कब्जा सकते हैं। निरोशन डिकवेल्ला भी दूसरी पारी में बैटिंग करते नजर आएंगे।

ये हैं ट्राई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम औसत गेंदे खेलीं स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक शून्य चौके छक्के अविष्का फर्नांडो (SL-A) 5* 4 1 285 110 95.00 249 114.44 2 0 0 39 4 तिलक वर्मा (IND-A) 5* 5 0 275 67 55.00 367 74.93 0 4 0 19 2 ऋतुराज गायकवाड़ (IND-A) 5* 5 0 274 101 54.80 318 86.16 1 1 0 18 4 सदीरा समरविक्रमा (SL-A) 5* 4 1 213 93 71.00 246 86.58 0 2 0 18 0 वैभव सूर्यवंशी (IND-A) 5* 5 0 211 94 42.20 105 200.95 0 1 0 29 11 निरोशन डिकवेला (SL-A) 5* 4 0 199 66 49.75 151 131.78 0 1 0 33 1 बाहिर शाह (AFG-A) 4 4 1 187 57 62.33 192 97.39 0 2 0 18 1 हसन ईसाखिल (AFG-A) 4 4 0 168 74 42.00 164 102.43 0 1 0 20 4 सूर्यांश शेडगे (IND-A) 5* 5 1 147 72 36.75 122 120.49 0 1 0 6 6 प्रियांश आर्य (IND-A) 4* 4 0 137 58 34.25 112 122.32 0 1 0 19 4

यह टैली ट्राई सीरीज के फाइनल में इंडिया ए की पारी के बाद बनाई गई है। इसमें अंतिम बदलाव मैच के खत्म होने के बाद किए जाएंगे। फिलहाल तिलक वर्मा नंबर 1 नहीं बन पाएंगे और वैभव सूर्यवंशी टॉप 3 में नहीं रहे पाएंगे, इतना साफ है।

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वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ 11 गेंद पर पचासा ठोका और 29 गेंद पर 94 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 15 साल की उम्र में 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





