तिलक वर्मा का वेस्टइंडीज टूर पर दिखा ऐसा भौकाल कि अब हो रही एशिया कप और वर्ल्ड कप की बात, मिडिल ऑर्डर में मिलेगी जगह?

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में 57.67 की बेहतरीन औसत से रन बनाने वाले तिलक वर्मा को एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह मिल सकती है।

तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में 57.67 की बेहतरीन औसत से रन बनाए। फोटो सोर्स- BCCI

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुने गए बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने मौके को बहुत अच्छी तरह से भुनाया है। वेस्टइंडीज का दौरा खत्म होने के बाद जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है उनमें तिलक वर्मा का सबसे उपर है। तिलक वर्मा को एशिया कप और विश्व कप की टीम में शामिल किए जाने की बात होने लगी है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सेलेक्टर्स के बीच यह चर्चा चल पड़ी है कि तिलक वर्मा एशिया कप और विश्व कप के लिए मिडिल ऑर्डर का विकल्प बन सकते हैं। वर्मा ने धैर्य और परिपक्वता का दिया परिचय रिपोर्ट के अनुसार, 20 साल के तिलक वर्मा को टी20 सीरीज के लिए चुना गया। उन्होंने इस मौके को भुनाया। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद तिलक वर्मा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खुद को साबित किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू में ही अपने धैर्य और परिपक्वता का परिचय देते हुए 22 गेंद में 39 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल्जारी जोसेफ जैसे गेंदबाज के खिलाफ लगातार छक्के मारकर उन्होंने अपनी पावर हिंटिंग का नजारा पेश किया। मिडिल ऑर्डर का विकल्प बनेंगे तिलक वर्मा! पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत की वापसी कराने के पीछे तिलक वर्मा की बल्लेबाजी ने अहम भूमिका निभाई। टॉप ऑर्डर के फेल होने की वजह से उनकी पांचों मैचों में बल्लेबाजी आई और उन्होंने हर मौके पर भुनाया। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर एक और नया विकल्प बनकर उभरे हैं। वनडे सीरीज में सूर्यकुमार यादव के खराब प्रदर्शन और टी20 सीरीज में संजू सैमसन की खराब फॉर्म ने कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में तिलक वर्मा एक और विकल्प बनकर उभरे हैं। Also Read केएल राहुल-श्रेयस अय्यर फिट नहीं, संजू सैमसन-हार्दिक पांड्या की खराब फॉर्म; एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का सिरदर्द बना मिडिल ऑर्डर गेंद से भी विकल्प बनेंगे तिलक वर्मा! बता दें कि वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में तिलक वर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रहे। उन्होंने 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 5 मैचों में 1 अर्द्धशतक की मदद से 173 रन बनाए। उनका औसत 57.67 का और स्ट्राइक रेट 141 के करीब का रहा। इसके अलावा उन्होंने आखिरी मैच में करियर का पहला विकेट चयनकर्ताओं को एक बॉलिंग विकल्प भी दिया।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram