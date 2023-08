एशिया कप में डेब्यू करूंगा सपने में भी नहीं सोचा था, तिलक वर्मा ने रोहित शर्मा को लेकर भी कही बड़ी बात

तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 57.67 के औसत से 173 रन बनाए।

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा (सोर्स-एपी फोटो)

