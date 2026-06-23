तिलक वर्मा ने अपनी कप्तानी में 21 जून को इंडिया ए को वनडे ट्राई नेशन सीरीज का चैंपियन बनाया था। उसके तुरंत बाद वह तेलंगाना लीग में अपनी टीम मेडक फाल्कन्स के लिए खेलने हैदराबाद पहुंच गए। भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान तिलक ने आयरलैंड दौरे से पहले अपनी टी20 की तैयारियों का प्रदर्शन किया और 56 गेंद पर 136 रन कूट दिए। इसी के साथ मेडक की टीम ने 259 रन का लक्ष्य चेज कर लिया।

इसी मुकाबले में वारंगल वॉरियर्स के लिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी अमन राव पेराला ने 48 गेंद पर 142 रन ठोके थे, जिसमें 32 गेंद पर ऐतिहासिक शतक भी आया था। उसके बाद तिलक के तूफान में अमन की यह पारी बेकार हो गई। पहले खेलते हुए वारंगल की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 258 रन बनाए थे। जवाब में मेडक फाल्कन्स ने 19.4 ओवर में 7 विकेट खोकर 259 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।

तिलक वर्मा के स्ट्राइक रेट पर उठ रहे थे सवाल

हाल ही में खत्म हुई वनडे ट्राई सीरीज में तिलक वर्मा इंडिया ए के टॉप स्कोरर थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सवालों के घेरे में था। उससे पहले आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा था। अब तिलक ने आयरलैंड दौरे पर पहली बार उपकप्तान की जिम्मेदारी संभालने से पहले ऐलान कर दिया है फॉर्म में वापसी का।

तिलक वर्मा ने 43 गेंद पर इस पारी में शतक जड़ा। उन्होंने इसके बाद सेलिब्रेशन नहीं किया लेकिन अंत में जब टीम को उन्होंने 259 के लक्ष्य तक पहुंचाया तब वह खुशी से उछल पड़े। तिलक ने 56 गेंद में 136 रन की पारी खेली जिसमें 14 चौके 7 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 242.86 का रहा।

Statement chase! 💪🏻



Reliving the final over of a historic chase that saw the Medak Falcons bulldoze to a thumping win! 🔥 #WWvMF #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/yloAFmS9lQ — tg20official (@tg20official) June 22, 2026

सोशल मीडिया पर तिलक वर्मा की इस पारी के साथ उनके कमिटमेंट की भी तारीफ हो रही है। एक दिन बाद ही वह ट्राई सीरीज खेलकर श्रीलंका से हैदराबाद लौटे और यहां तूफानी पारी खेल दी।

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