टिकटॉक पर फेमस होने के लिए लोग अजीबोगरीब तरीके से वीडियो बनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मां ने टिकटॉक पर फॉलोवर बढ़ाने के लिए बेटे को खतरे में डाल दिया। यह वीडियो अमेरिका का है। इसमें मां ने बेटे को पूल में फेंक दिया। इस वीडियो को टिकटॉक पर 5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस खतरनाक वीडियो ने बच्चे की मां को सोशल मीडिया पर फेमस कर दिया।

सोशल मीडिया पर फेमस होने के बाद अब वही वीडियो बच्चे की मां के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उन्हें जान से मारने की धमकी तक मिल रही हैं। दरअसल, अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में रहने वाली क्रिस्टा मेयर ने मनोरंजन के लिए टिकटॉक डाउनलोड किया था। मेयर स्विमिंग भी सिखाती हैं। उन्होंने स्विमिंग पूल में ही यह वीडियो बनाया है। अपने बच्चे को स्विमिंग सिखाने के लिए उन्होंने पूल में फेंक दिया। फिर अंदर जाकर उसके साथ मस्ती कर रही थीं।



भले ही मेयर अपने बेटे के साथ मस्ती कर रही थीं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को यह पसंद नहीं आया। वीडियो देखने वाले उन्हें तरह-तरह के सलाह देने लगे। 27 साल की मेयर दो बच्चों की मां हैं। उन्होंने फरवरी में ही टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया था। इस वीडियो को डालने से पहले उन्हें हजार व्यूज मिलते थे। बेटे के साथ वायरल हुए इस वीडियो के बाद वे टिकटॉक पर छा गईं। ओलिवर उनका छोटा बेटा है।

Sometimes you gotta Gronk spike your baby into the pool to see what they’re made of @PodfathersShow pic.twitter.com/9dZ6aASX3w

— Barstool Sports (@barstoolsports) June 21, 2020