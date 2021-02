मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स अमेरिका के लॉस एंजिलिस में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी कार सड़क पर बने डिवाइडर (विभाजक) से टकराकर कई बार घूम गई थी। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वुड्स के शरीर की कई हड्डियां टूट गईं थीं। स्थानीय अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि टाइगर वुड्स तब कार में अकेले थे जब सड़क के बीच ‘डिवाइडर’ से उनकी कार टकरा गई और दो लेन पार करते हुए कई बार घूम गई।

इस बीच टाइगर वुड्स के ट्विटर हैंडल से भी एक संदेश जारी किया गया है। संदेश में लिखा है, ‘इतने कठिन समय में हम आपके समर्थन और संदेशों के लिए बहुत आभार। जैसाकि पहले बताया जा चुका है कि टाइगर वुड्स कैलिफोर्निया में आज तड़के एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल में दाहिने पैर के नीचे और टखने की सर्जरी की गई है। वह होश में हैं। रिस्पांस कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टॉफ का बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रार्थनाएं और दुआओं के लिए आप सभी को उनके और उनके परिवार के ओर से धन्यवाद।’

टाइगर वुड्स के स्वास्थ्य को लेकर हार्बर-यूसीएलए मेडिकल सेंटर के एमडी, चीफ मेडिकल ऑफिसर और इंटर्म सीईओ अनीश महाजन की ओर से भी बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है, ‘मिस्टर वुड्स के शरीर के नीचे के दाहिने हिस्से में कई हड्डियां टूट गईं थीं। उनका अस्पातल में इमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया है। स्क्रू और पिन्स की मदद से उनके पैरों और पंजों की टूटी हड्डियों को जोड़ा गया है।’

टाइगर वुड्स के जल्दी स्वस्थ होने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों डोनाल्ड ट्रम्प और बराक ओबामा ने भी दुआएं की हैं।

Sending my prayers to @TigerWoods and his family tonight—here’s to a speedy recovery for the GOAT of golf. If we’ve learned anything over the years, it’s to never count Tiger out.

— Barack Obama (@BarackObama) February 24, 2021