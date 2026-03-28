प्रोफेशनल गोल्फ में वापसी के कुछ ही दिनों बाद दिग्गज टाइगर वुड्स को शुक्रवार (27 मार्च) को नशे में गाड़ी चलाने (DUI) के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वे फ्लोरिडा में अपने घर के पास एक रोलओवर कार दुर्घटना में बाल-बाल बच गए थे। उनकी कार पलट गई। अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद वुड्स बेसुध थे। मार्टिन काउंटी पुलिस ने शुक्रवार शाम को 50 साल के वुड्स की एक फोटो जारी की। उनकी आंखें लाल दिख रही थीं। वुड्स को फ्लोरिडा की मार्टिन काउंटी जेल ले जाया गया। अधिकारियों ने शराब के नशे की बात से मना किया। हालांकि, वुड्स ने यूरिन टेस्ट कराने से मना कर दिया।

वुड्स पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानूनी टेस्ट देने से मना करने के लिए डीयूआई का चार्ज लगा। मार्टिन काउंटी के शेरिफ जॉन बुडेनसिक ने बताया कि वुड्स “बहुत तेज स्पीड” से जा रहे थे, तभी उनकी टक्कर दूसरी कार से हो गई। इसके बाद वुड्स की गाड़ी ड्राइवर साइड पर पलट गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसी को कोई चोट नहीं आई।

यूरिन टेस्ट कराने के मना किया

बुडेनसिक ने कहा, ‘डीयूआई जांच हुई और वुड्स में नशे के लक्षण दिखे। उन्होंने उनके कई टेस्ट किए। बेशक, उन्होंने अपनी चोटों और सर्जरी के बारे में बताया। हमने इस बात का ध्यान रखा, लेकिन उन्होंने सड़क किनारे कुछ गहराई से टेस्ट भी किए। हमें इस केस में शराब के सेवन का शक नहीं था और जेल में यह बात सच साबित हुई, लेकिन जब हमने यूरिन टेस्ट के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इसलिए, उन पर डीयूआई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानूनी टेस्ट न करवाने का आरोप लगा है।’

फरवरी 2021 में भी सड़क दुर्घटना हुए थे शिकार

यह तीसरी बार था जब टाइगर वुड्स कार दुर्घटना का शिकार हुए। फरवरी 2021 में उनकी तेज रफ्तार एसयूवी लॉस एंजिल्स में सड़क से उतर गई थी, जिससे उनके पैर और टखने में कई चोटें आईं। वुड्स ने बताया था कि डॉक्टर उनका पैर काटने पर विचार क रहे थे। वुड्स ने 2021 के उस सड़क दुर्घना के बाद से 11 टूर्नामेंट खेले हैं।

वुड्स 2017 में भी डीयूआई के आरोप में गिरफ्तार हुए थे

वुड्स को 2017 में भी डीयूआई के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साउथ फ्लोरिडा पुलिस ने उन्हें अपनी कार चलाते हुए सोते हुए पाया था, जो अजीब तरह से पार्क की गई थी और ड्राइवर साइड दुर्घनाग्रस्त थी। वुड्स ने कहा कि उन्होंने गलत पेनकिलर ले लिया था। बाद में उन्होंने लापरवाही से गाड़ी चलाने का जुर्म कबूल कर लिया।

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