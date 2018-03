भारत के हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। भारत को कई मैच जिताने वाले युवी टीम इंडिया में वापसी की बाट जोह रहे हैं। उन्‍होंने घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, इसके बावजूद राष्‍ट्रीय टीम में उनकी वापसी नहीं हो सकी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्‍तान और दिग्‍गज बल्‍लेबाज मोहम्‍म्‍द अजहरुद्दीन ने हाल में ही युवी से मुलाकात की थी। उन्‍होंने युवराज सिंह की टीम इंडिया में वापसी की दुआ भी की है। अजहर ने ट्वीट किया, ‘युवराज सिंह के साथ मुलाकात बेहतरीन रही। मैं उनकी टीम इंडिया में वापसी को लेकर दुआ करता हूं।’ पूर्व क्रिकेटर के साथ ही प्रशंसकों ने भी अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में युवराज सिंह की जल्‍द वापसी की उम्‍मीद जताई। संदीप ने ट्वीट किया, ‘सही बात है सर। हमलोग भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं।’ रमन ने लिखा, ‘ऑल द बेस्‍ट युवी।’ तालिश जॉन ने ट्वीट किया, ‘आप दोनों मेरे ऑल टाइम पसंदीदा खिलाड़ी हैं।’ युवराज सिंह इस बार के इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्‍स इलेवन पंजाब की ओर से मैदान में उतरेंगे।

Great meeting @YUVSTRONG12 praying that he makes a come back to the #TeamIndia soon.. pic.twitter.com/LhibGz91ai

— Mohammed Azharuddin (@azharflicks) March 8, 2018