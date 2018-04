IPL 2018 RCB vs KKR: ये खिलाड़ी साबित हो रहा RCB के लिए ‘पनौती’, पिछले 11 मैच हार चुकी है टीम

विराट कोहली की टीम में एक से बढ़ कर एक विस्‍फोटक बल्‍लेबाज हैं, इसके बावजूद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर (RCB) की टीम अभी तक एक बार भी टाइटल पर कब्‍जा नहीं कर सकी है। आंकड़ों की मानें तो दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्‍लेबाज एबी डिविलियर्स की मौजूदगी RCB के‍ लिए अब तक ज्‍यादा शुभ साबित नहीं हुई है। टीम में डिविलियर्स की उपस्थिति और RCB की जीत में बहुत अंतर है। वह पिछले जिन 11 मैचों में अंतिम एकादश में शामिल रहे हैं RCB को हर मैच गंवाना पड़ा है। रविवार (8 अप्रैल) को विराट की टीम का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से था। डिविलियर्स ने तेज-तर्रार पारी भी खेली, लेकिन टीम को जिता नहीं सके। दिनेश कार्तिक की अगुआई वाली केकेआर ने RCB को पटखनी दे दी। इस मैच में डिविलियर्स ने महज 23 बॉल में ही ताबड़तोड़ 44 रन ठोक डाले थे। उन्‍होंने पांच शानदार छक्‍के भी लगाए थे। उनके अलावा ब्रैंडम मैकुलम ने 27 गेंदों में शानदार 43 रन बनाए थे। RCB ने KKR के सामने जीत के लिए 177 रनों का कठिन लक्ष्‍य रखा था। जवाब में उतरी KKR की ओर से सुनील नरेन ने विस्‍फोट पारी खेली। उन्‍होंने महज 19 बॉल में ही अर्धशतक ठोक दिया। नरेन ने अपनी पारी में पांच शानदार छक्‍के और चार चौके लगाए थे। इसके बाद कप्‍तान दिनेश कार्तिक ने मोर्चा संभाल लिया था और टीम को जीत दिला कर ही दम लिया। KKR की टीम ने 19वें ओवर में ही लक्ष्‍य हासिल कर लिया था। इस तरह RCB को पहले ही मैच में अपेक्षाकृत कमजोर आंकी जा रही KKR से हार का सामना करना पड़ा था।

Results of RCB's last 11 matches with AB de Villiers in the playing XI:

— Sampath Bandarupalli (@SampathStats) April 8, 2018