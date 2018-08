Asian Games 2018: पीवी सिंधू बोलीं- विश्व रैंकिंग में नंबर वन ताइ जू को हराया जा सकता है, हमारे बीच अंतर ज्यादा नहीं

विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज ताइ जू यिंग से लगातार छठी हार के बाद एशियाई खेलों में रजत पदक पाने वाली भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधू ने कहा कि उसके खिलाफ किसी मानसिक दबाव नहीं थी और उसे ‘‘थोड़े धैर्य’’ के साथ उसे हराया जा सकता है। ओलंपिक रजत पदक विजेता पी वी सिंधू को एक बार फिर फाइनल में पराजय का सामना करना पड़ा। सिंधू को 34 मिनट तक चले मुकाबले में चीनी ताइपै की खिलाड़ी ने 31 . 13, 21 . 16 से हराया सिंधू ने कहा कि उनके और चीनी ताइपै की खिलाड़ी के खेल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और उसे हराया जा सकता है।

सिंधू ने कहा, ‘‘ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हमें तैयार रहना होगा, जाहिर है हम हार के इस सिलसिले को खत्म करेंगे। ये आसान नहीं होगा लेकिन अगर हम अपनी पर गल्तियों में सुधार करेंगे तो उसे हरा सकते है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ अगर मैं थोडे़ धैर्य के साथ खेलती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। उसके खिलाफ अंक अर्जित करना आसान नहीं था क्योंकि उसका डिफेंस अच्छा है।’’ ताइ जू का भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ रिकार्ड शानदार है जिसमें उसने साइना को ंिसधू को मिलाकर 22 बार शिकस्त दी। ंिसधू ने पिछली बार ताइ जू को रियो ओलंपिक में हराया था।

There were matches where I was about to lose but I fought back and won. I shouldn’t be sad for not winning the gold as the overall competition was fantastic. It was a proud moment for the country having two Indians on the podium: PV Sindhu #AsianGames2018 pic.twitter.com/lSEClzX1Ah

— ANI (@ANI) August 28, 2018