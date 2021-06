मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने हाल ही में खुलासा किया था कि उन्होंने 25 साल पहले खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म में WWE लीजेंड द अंडरटेकर को नहीं हराया था। उन्होंने बताया था कि रेसलर ब्रायन ली ने अंडरटेकर का किरदार निभाया था। अक्षय के इस खुलासे के बाद खुद अंडरटेकर ने उन्हें फाइट के लिए ओपन चैलेंज दिया है। इस पर अक्षय ने मजेदार अंदाज में कहा, ‘मैं, अपना बीमा देखकर बताता हूं।’

अक्षय ने खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म के 25 साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले एक meme शेयर किया था। इंस्टाग्राम पर ही उन्होंने कहा था कि ब्रायन ली ने अंडरटेकर की भूमिका निभाई थी। उनके इस पोस्ट पर पूर्व WWE रेसलर अंडरटेकर ने कमेंट किया। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे बताना जब भी आप वास्तविक मुकाबले के लिए तैयार हों।’’ इस पर अक्षय कुमार ने मजेदार जवाब दिया। अक्षय ने लिखा, ‘‘भाई… मैं अपना बीमा देखकर बताता हूं।’’

जैसे ही उनका पोस्ट वायरल हुआ कई प्रशंसकों ने मार्क विलियम कैलावे को टैग करना शुरू कर दिया, जिन्हें उनके रिंग वाले नाम ‘द अंडरटेकर’ के नाम से जाना जाता है। कई फैंस तो कहने लगे कि ये मैच हो जाए। कुछ चाह रहे हैं कि इसी बहाने WWE लीजेंड अडरटेकर की वापसी रिंग में हो जाए। दूसरी ओर, कुछ का कहना है कि अंडरटेकर अब बुजुर्ग हो गए हैं। अक्षय भी मार्शल आर्ट में निपुण हैं तो ऐसे में अक्षय उन्हें हरा सकते हैं।

Undertaker is a wwe professional fighter but too old now whereas akshay knows martial arts nd is very well and fit

Not to go with who wins but a close one

