Team India coach selection by Board of Control for Cricket in India: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पर फैसला शुक्रवार शाम को किया गया। वर्ल्ड कप-1983 के विजेता कप्तान कपिल देव की अगुआई वाली तीन सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) आज 6 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। इसके बाद कपिल देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रवि शास्त्री को टीम का कोच घोषित किया। कपिल देव ने कहा, ‘शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे।

कोच रवि शास्‍त्री की कोचिंग में भारतीय टीम का प्रदर्शन पिछले दो सालों के दौरान शानदार रहा है। टीम 70 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय मैचों में सफलता हासिल करने में कामयाब रही है। इस दौरान टीम ने दो बार एशिया कप पर कब्जा भी जमाया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत जैसी उपलब्धियां भी शास्त्री के टीम में रहते हुए भारत ने हासिल की।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App