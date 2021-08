भारत की युवा सनसनी शेफाली वर्मा ने सोमवार यानी 9 अगस्त 2021 की रात बर्मिंघम के एजबस्टन में धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने द हंड्रेड वुमन्स कॉम्प्टीशन (The Hundred Womens Competition) के 23वें मैच में महज 22 गेंद में पचासा ठोक दिया।

शेफाली के शानदार प्रदर्शन के कारण उनकी टीम बर्मिंघम फोनिक्स (Birmingham Phoenix) ने लगातार तीन हार के बाद जीत का स्वाद चखा और वेल्श फायर ( Welsh Fire) को 10 विकेट से हरा दिया। शेफाली ने 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 42 गेंद में नाबाद 76 रन की पारी खेली। शेफाली के इस तूफानी को देखकर इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर और अब ब्रॉडकास्टर इसाबेल वेस्टबरी ने ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम का मजाक उड़ाया।

उन्होंने शेफाली की तारीफ में एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, शेफाली वर्मा ने आज ऑस्ट्रेलिया की तुलना में अधिक रन बनाए। वह भी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले लगभग आधी गेंदों का सामना करके। मुझे लगता है कि आप भी सहमत होंगे कि यह एक शानदार मैच है। आह, यह ज्यादार बेहतर है।

दरअसल, 9 अगस्त की रात ही ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया की पुरुष क्रिकेट टीम 82 गेंद में महज 62 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया का टी20 इंटरनेशनल में यह न्यूनतम स्कोर है। यही नहीं, पहली बार इतनी कम गेंदों पर उसकी टीम ऑलआउट हुई है। ऑस्ट्रेलिया के बुरी तरह हारने पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी तंज कसा।

माइकल वॉन ने ट्वीट कर कहा, ऑस्ट्रेलियाई टीम 62 रन पर आउट हो गई… यह एक गिलास बीयर पीने का समय!!!! उन्होंने इसके बाद एक आंख दबाई और जीभ बाहर निकाली हुई इमोजी भी पोस्ट की। इंग्लैंड की बार्मी ऑर्मी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक GIF शेयर किया। जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम का मजाक बनाया जा रहा है।

Facing almost half as many balls. Ah, it just gets better. — Isabelle Westbury (@izzywestbury) August 9, 2021

Aussies bowled out for 62 … Time for a pint !!!! — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 9, 2021

Australia all out for 62 vs Bangladesh Their lowest ever total in a IT20.#BANvAUS pic.twitter.com/GFHFiFo3XD — England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 9, 2021

बर्मिंघम फोनिक्स वुमन्स और वेल्श फायर वुमन्स के बीच मैच की बात करें तो वेल्श फायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंद में 9 विकेट पर 127 रन बनाए। ब्रेओनी स्मिथ उसकी हाइएस्ट स्कोरर रहीं। उन्होंने 4 चौके और एक छक्के की मदद से 36 गेंद में 38 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बर्मिंघम फोनिक्स ने 76 गेंद में बिना विकेट गंवाए 131 रन बना मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत से वह टूर्नामेंट की पॉइंट टेबल में टॉप-5 में पहुंच गई। सदर्न ब्रेव टॉप पर है।

शेफाली की ओपनिंग पार्टनर एवलिन जोंस (Evelyn Jones) ने 9 चौके की मदद से 35 गेंद में नाबाद 52 रन बनाए। शेफाली और एवलिन के बीच पहले विकेट के लिए 131 रन की नाबाद साझेदारी हुई। यह इस लीग की रिकॉर्ड साझेदारी है। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।