इंग्लैंड में खेली जा रही क्रिकेट के नए फॉर्मेट की लीग द हंड्रेट (The Hundred) टूर्नामेंट में भारतीय महिला खिलाड़ी लगातार जलवे बिखेर रही हैं। वहीं इसी बीच भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने अपने नाम एकदम आखिरी चरण पर दो मैच पहले वापस ले लिए हैं। मंधाना ने अपना नाम पारिवारिक कारणों के चलते वापस लिया है वहीं हरमनप्रीत कौर इंजरी के चलते बाहर हो गई हैं।

आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 सितंबर को पहला पिंक बॉल टेस्ट खेलना है। उससे पहले भारतीय ओपनर ने परिवार के साथ समय बिताने का हवाला देते हुए अपना नाम जारी दं हंड्रेड टूर्नामेंट से वापस ले लिया है।

स्मृति मंधाना ने पिछले मुकाबले में ही अपनी टीम सदर्न ब्रेव (Southern Brave) के लिए 52 गेंदों पर 78 रनों की शानदार पारी खेली थी। इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने अब तक 7 पारियों में 167 रन बनाए थे। नाम वापस लेने के बाद उनकी जगह आयरलैंड की गेबी लुईस (Gaby Lewis) को सदर्न ब्रेव ने शामिल किया है।

JUST IN: Smriti Mandhana will miss Southern Brave’s next two matches, including the final. She will be heading home to see her family ahead of India’s tour of Australia #TheHundred pic.twitter.com/aUlC4Vb2Tj

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 12, 2021