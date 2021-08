क्रिकेट के फॉर्मेट में जैसे-जैसे ओवर घटते जा रहे हैं वैसे-वैसे तेज गेंदबाजों का प्रकोप थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन स्पिनर्स का जलवा अभी भी बरकरार है। अगर स्पिनर्स को टर्न मिलने लगता है तो दुनिया का बड़ा से बड़ा बल्लेबाज भी उनके आगे घुटने टेक देता है। अक्सर जब स्पिन बॉलिंग की बात होती है तो याद आती है ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न की और उनकी बॉल ऑफ द सेंचुरी की।

दरअसल क्रिकेट के जनक कहे जाने वाले इंग्लैंड ने हाल ही में क्रिकेट के एक नए फॉर्मेट की शुरुआत की है। ये फॉर्मेट है ‘द हंड्रेड’ (The Hundred) यानी 100 बॉल क्रिकेट। इस प्रयोग की जांच के लिए इंग्लैंड में कई घरेलू द हंड्रेड टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। महिलाओं की सीरीज के बाद अब पुरुषों का भी द हंड्रेड टूर्नामेंट शुरू हो गया है और इसमें कई लाजवाब चीजें भी सामने आ रही हैं।

इसी बीच मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच खेले गए एक मैच का वीडियो सामने आया है। इस मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाद मैट पार्किन्सन ने ऐसी गेंद फेंकी जिसको देखकर लोगों को शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी याद आ गई।

मैट पार्किन्सन की इस गेंद ने बल्लेबाज को थो चौंकाया ही साथ ही वहां मौजूद हर शख्स इस गेंद को देखकर हैरान ता। उन्होंने क्रिस कुक को एक तेज गति की टर्नर गेंद पर फंसाया।

Better than Shane Warne could dream of being

