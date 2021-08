भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्ज (Jemimah Rodrigues) ने इंग्लैंड में जारी द हंड्रेड (The Hundred) टूर्नामेंट में अपने बल्ले से धूम मचाने के साथ-साथ अब कमेंट्री बॉक्स में भी कमाल कर दिखाया है। आपको बता दें कि 20 वर्षीय रोड्रिग्ज ने जारी टूर्नामेंट में अपनी टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स (Northern Superchargers) के लिए अब तक 5 पारियों में 241 रन बनाए हैं। पिच पर बल्ले का कमाल दिखाने के बाद उन्होंने समय निकालकर कमेंट्री में भी अपना हाथ आजमाया है।

जेमिमा को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और लंदन स्पिरिट के बीच खेले गए मुकाबले में कमेंट्री करते देखा और सुना गया। उनके साथ कमेंट्री बॉक्स में इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी नासिर हुसैन के अलावा मार्क बुचर, रोब की भी मौजूद रहे। भारतीय महिला खिलाड़ी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने कमेंट्री बॉक्स के एक्सपीरिएंस को शेयर किया और कई फोटो भी पोस्ट किए।

उन्होंने लिखा कि,’शानदार अनुभव…स्काई क्रिकेट का इस मौके के लिए शुक्रिया…तैयार रहिए कुछ खास होने वाला है।’ उनके इस ट्वीट पर भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कमेंट करते हुए उनकी तारीफ की और कहा कि,’वेल डन. आपने बहुत अच्छा किया और अच्छा लगा आपको कमेंट्री बॉक्स में ‘ONLY’ नियम फॉलो करते देखकर।’

Well done. You were fab . Good to see you follow the ONLY rule in the Comms box as well



जिसके जवाब में रोड्रिग्ज ने कार्तिक को धन्यवाद देते हुए उनसे पूछा कि,’थैंक्स डीके, लेकिन नियम ? कौन से नियम ? किसी ने मुझे नहीं बताया कि कोई नियम भी हैं।’

Thanks DK!! But rule? What rule? No one informed me that there were rules?!



कार्तिक ने भारतीय महिला क्रिकेटर को जवाब देते हुए लिखा कि,’आप नासिर हुसैन और रॉब की (Rob Key) की बात कभी मत सुनिएगा ‘Only Rule’ को लेकर।’ मजाकिया अंदाज में इसका जवाब देते हुए जेमिमा रोड्रिग्ज ने हंसते हुए लिखा कि,’यही उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप क्या कहेंगे।’

Never ever listen to anything @nassercricket or @robkey612 have to say #ONLYRULE

HAHAHAHAHAHA!! Interestingly enough, that’s EXACTLY what they told me about anything you say! https://t.co/Z4G4HU5r8B

She hasn’t even thought of that until you’ve put that tweet here. Don’t shoot of her shoulders .

p.s – did you see that selfie your forehead took with her

