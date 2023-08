42 गेंदों पर ठोका शतक, लगा दी छक्कों की लाइन, अकेले लड़ते रहे हैरी ब्रूक टीम को फिर भी नहीं दिला सके जीत

हैरी ब्रूक के शतक के बावजूद नॉदर्न सुपरचार्जर्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा।

सनराइजर्हैस दराबाद के लिए ओपनिंग करते हैं बल्लेबाज हैरी ब्रूक (सोर्स-ट्विटर)

Follow us on



instagram

telegram