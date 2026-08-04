द हंड्रेड 2026 के 19वें मुकाबले में वेल्श फायर ने सदर्न ब्रेव को 6 विकेट से मात दी। वेल्श की इस जीत में हीरो रहे आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले मैथ्यू शॉर्ट। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ने 41 गेंद पर नाबाद 60 रन की पारी खेली और टीम को आसानी से जीत तक पहुंचाया। उनकी पारी की बदौलत वेल्श की टीम ने 5 गेंद शेष रहते ही 116 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।

मैथ्यू शॉर्ट ने अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। वेल्श फायर की इस सीजन यह 5वें मैच में चौथी जीत थी। इस जीत के बाद टीम अंकतालिका में दूसरे स्थान पर ही है। जबकि ट्रेंट रॉकेट्स अभी भी टॉप पर मौजूद है। ट्रेंट और वेल्श दोनों के 16-16 अंक हैं, लेकिन नेट रनरेट में दोनों के बीच काफी अंतर है। वेल्श की जीत से भारत की तीनों फ्रेंचाइजी टीम एमआई लंदन, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और सनराइजर्स लीड्स की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

रोचक हुई प्लेऑफ की जंग

अगर मौजूदा अंकतालिका पर नजर डालें तो एमआई लंदन की टीम तीसरे स्थान पर है। उसने अभी तक 5 में से तीन मैच जीते हैं और उसके 12 अंक हैं। जबकि मैनचेस्टर सुपर जायंट्स अपने पिछले तीनों मैच हारकर पांचवें और सनराइजर्स लीड्स की टीम छठे स्थान पर है। अगर टॉप 3 की रेस में रहना है तो सुपर जायंट्स को बचे हुए तीनों मैच जीतने होंगे। वहीं सनराइजर्स ने चार में से दो मैच ही जीते हैं और उसके सिर्फ 8 अंक हैं।

8 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में सिर्फ टॉप 3 टीमें ही प्लेऑफ में जा सकती हैं। द हंड्रेड में सिर्फ एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाता है। लीग स्टेज के अंत के बाद अंकतालिका में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचती है। जबकि दूसरे व तीसरे नंबर की टीम के बीच एक एलिमिनेटर मुकाबला होता है। यानी नीचे की पांच टीमों के हाथ निराशा लगेगी। फिलहाल एमआई तीसरे स्थान पर है। मगर उसे बचे हुए तीन मैचों में से कम से कम दो हर हाल में जीतने होंगे। जबकि सनराइजर्स और सुपर जायंट्स दोनों को रेस में बने रहने के लिए सभी मैच जीतने पड़ सकते हैं।

द हंड्रेड 2026 के 19वें मैच के बाद अंकतालिका

स्थान टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 ट्रेंट रॉकेट्स 5 4 1 0 16 +0.760 2 वेल्श फायर 5 4 1 0 16 -0.081 3 एमआई लंदन 5 3 2 0 12 +0.399 4 सदर्न ब्रेव 6 2 4 0 8 +0.022 5 मैनचेस्टर सुपर जायंट्स 5 2 3 0 8 +0.021 6 सनराइजर्स लीड्स 4 2 2 0 8 -0.036 7 लंदन स्पिरिट 4 1 3 0 4 -0.055 8 बर्मिंघम फिनिक्स 4 1 3 0 4 -1.208

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