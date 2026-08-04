द हंड्रेड 2026 के 19वें मुकाबले में वेल्श फायर ने सदर्न ब्रेव को 6 विकेट से मात दी। वेल्श की इस जीत में हीरो रहे आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले मैथ्यू शॉर्ट। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ने 41 गेंद पर नाबाद 60 रन की पारी खेली और टीम को आसानी से जीत तक पहुंचाया। उनकी पारी की बदौलत वेल्श की टीम ने 5 गेंद शेष रहते ही 116 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।

मैथ्यू शॉर्ट ने अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। वेल्श फायर की इस सीजन यह 5वें मैच में चौथी जीत थी। इस जीत के बाद टीम अंकतालिका में दूसरे स्थान पर ही है। जबकि ट्रेंट रॉकेट्स अभी भी टॉप पर मौजूद है। ट्रेंट और वेल्श दोनों के 16-16 अंक हैं, लेकिन नेट रनरेट में दोनों के बीच काफी अंतर है। वेल्श की जीत से भारत की तीनों फ्रेंचाइजी टीम एमआई लंदन, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और सनराइजर्स लीड्स की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

रोचक हुई प्लेऑफ की जंग

अगर मौजूदा अंकतालिका पर नजर डालें तो एमआई लंदन की टीम तीसरे स्थान पर है। उसने अभी तक 5 में से तीन मैच जीते हैं और उसके 12 अंक हैं। जबकि मैनचेस्टर सुपर जायंट्स अपने पिछले तीनों मैच हारकर पांचवें और सनराइजर्स लीड्स की टीम छठे स्थान पर है। अगर टॉप 3 की रेस में रहना है तो सुपर जायंट्स को बचे हुए तीनों मैच जीतने होंगे। वहीं सनराइजर्स ने चार में से दो मैच ही जीते हैं और उसके सिर्फ 8 अंक हैं।

8 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में सिर्फ टॉप 3 टीमें ही प्लेऑफ में जा सकती हैं। द हंड्रेड में सिर्फ एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाता है। लीग स्टेज के अंत के बाद अंकतालिका में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचती है। जबकि दूसरे व तीसरे नंबर की टीम के बीच एक एलिमिनेटर मुकाबला होता है। यानी नीचे की पांच टीमों के हाथ निराशा लगेगी। फिलहाल एमआई तीसरे स्थान पर है। मगर उसे बचे हुए तीन मैचों में से कम से कम दो हर हाल में जीतने होंगे। जबकि सनराइजर्स और सुपर जायंट्स दोनों को रेस में बने रहने के लिए सभी मैच जीतने पड़ सकते हैं।

द हंड्रेड 2026 के 19वें मैच के बाद अंकतालिका

स्थानटीममैच जीत हार बेनतीजाअंक नेट रन रेट
1ट्रेंट रॉकेट्स541016+0.760
2वेल्श फायर541016-0.081
3एमआई लंदन532012+0.399
4सदर्न ब्रेव62408+0.022
5मैनचेस्टर सुपर जायंट्स52308+0.021
6सनराइजर्स लीड्स42208-0.036
7लंदन स्पिरिट41304-0.055
8बर्मिंघम फिनिक्स41304-1.208

इंडिया रॉयल्स बनाम श्रीलंका लायंस मैच के बाद अंकतालिका, भारत दूसरे, पाकिस्तान आखिरी पर; देखें टॉप 5 बल्लेबाज-गेंदबाज

एशियन लीजेंड्स लीग का 8वां मुकाबला इंडिया रॉयल्स और श्रीलंकन लायंस के बीच बेनतीजा रहा। इसके बाद अंकतालिका में भारत दूसरे और श्रीलंका टॉप पर आ गई। वहीं टॉप 5 बल्लेबाजों में भारत का कोई नहीं है और शीर्ष 5 गेंदबाजों में सिर्फ एक भारतीय है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर