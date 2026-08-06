द हंड्रेड 2026 में बुधवार (5 अगस्त) को ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने बर्मिंघम फिनिक्स को हराते हुए लगातार पांचवीं जीत दर्ज की और 20 अंक तक पहुंचने वाली पहली टीम बनी। ट्रेंट की टीम अंकतालिका में नंबर 1 पर बरकरार है। वहीं मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने वेल्श फायर को 9 विकेट से हराकर टॉप 3 में एंट्री कर ली है। सुपर जायंट्स की इस जीत से एमआई लंदन और सनराइजर्स लीड्स की दिक्कतें बढ़ गई हैं।

इस मुकाबले के बाद सुपर जायंट्स , एमआई और सनराइजर्स तीनों के 12-12 अंक हो गए हैं। मगर नेट रनरेट में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम आगे है, लेकिन एमआई और सनराइजर्स के अभी तीन-तीन मैच बाकी हैं। यदि दोनों में से कोई भी टीम तीन मैच जीत गई तो बाकी दोनों का बाहर होना तय है। मौजूदा स्थिति के हिसाब से ट्रेंट की टीम नंबर 1 और वेल्श फायर नंबर 2 पर फिनिश कर सकती है।

वेल्श फायर के ऊपर भी मंडराया खतरा

वेल्श फायर को अपने छठे मैच में सुपर जायंट्स ने हराते हुए चिंता उनकी भी बढ़ाई हैं। क्योंकि अभी वेल्श के दो मैच बाकी हैं। अगर वेल्श बचे हुए दोनों मैच हारी और एमआई या सनराइजर्स ने तीनों मैच जीते तो उससे नंबर 2 की कुर्सी भी छिन सकती है। हालांकि, लीग स्टेज के बाद नंबर 2 या नंबर 3 पर रहने से खास फर्क नहीं पड़ेगा।

नंबर 1 की टीम सीधे फाइनल में जाएगी और नंबर 2 व 3 के बीच एलिमिनेटर मुकाबला होगा। ऐसे में प्रमुख लड़ाई अब नंबर 2 व नंबर 3 के लिए चार टीमों के बीच नजर आ रही है। ट्रेंट रॉकेट्स के अभी दो मैच बाकी हैं और उनके 20 अंक हो चुके हैं। अगर टीम बचे हुए दो मैच हार भी जाती है, फिर भी हर हाल में टॉप 3 में ही रहने वाली है।

बटलर-साल्ट के तूफान से जीती सुपर जायंट्स की टीम

मैनेचस्टर सुपर जायंट्स की टीम के सामने इस मुकाबले में 156 रन का लक्ष्य था। वेल्श फायर ने पहले खेलते हुए 100 गेंद पर 155 रन बनाए थे। जवाब में सुपर जायंट्स ने 69 गेंद में ही सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। जोस बटलर ने 20 गेंद पर नाबाद 51 और सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने 36 गेंद में नाबाद 62 रन की पारी खेली। 9 विकेट की इस जीत से सुपर जायंट्स के नेट रन रेट में सुधार हुआ और टीम सीधे नंबर 3 पर आ गई।

द हंड्रेड 2026 के 21वें मैच के बाद अंकतालिका

रैंकटीममैच जीत हार बेनतीजाअंक नेट रन रेट
1ट्रेंट रॉकेट्स651020+0.893
2वेल्श फायर642016-0.537
3मैनचेस्टर सुपर जायंट्स633012+0.495
4एमआई लंदन532012+0.399
5सनराइजर्स लीड्स532012+0.348
6सदर्न ब्रेव62408+0.022
7लंदन स्पिरिट51404-0.410
8बर्मिंघम फिनिक्स51404-1.289

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