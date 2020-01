Thailand masters badminton 2020: शीर्ष भारतीय शटलर साइना नेहवाल थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन के पहले दौर में बुधवार को यहां डेनमार्क के होजमार्क जार्सफेल्ट से हारकर बाहर हो गयी जिससे बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट से भारतीय चुनौती खत्म हो गयी। पांचवी वरीयता प्राप्त साइना को 47 मिनट तक चले मुकाबले में 13 . 21 21 . 17 15 . 21 से हार का सामना करना पड़ा। विश्व रैंकिंग में 18वें पायदान पर काबिज साइना का रिकार्ड इससे पहले 4-0 का था। साइना को इससे पहले इंडोनेशिया मास्टर्स के पहले दौर में भी हार का सामना करना पड़ा था।

पुरुष एकल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत, एच.एस प्रणय और समीर वर्मा भी पहले दौर में हारकर बाहर हो गए। वर्मा को महज 39 मिनट तक चले मैच में मलेशिया के ली जि जिया ने 21 . 16, 21 . 15 से हराया। पांचवीं वरीयता प्राप्त श्रीकांत को इंडोनेशिया के शेसार हिरेन रूस्तावितो ने 12 . 21, 21 . 14, 21 . 12 से शिकस्त दी । यह इस सत्र में लगातार तीसरी बार श्रीकांत की पहले दौर में हार थी। प्रणय को मलेशिया के लियू डिरेन से 17. 21 22. 20 19. 21 से हार का सामना करना पड़ा।

पिछले साल खराब फार्म में जूझते रहे साइना और श्रीकांत बीडब्ल्यूएफ रेस टू तोक्यो रैंकिंग में क्रमश: 22वें और 23वें स्थान पर हैं। बीडब्ल्यूएफ ओलंपिक क्वालीफिकेशन नियमों के तहत हर एकल वर्ग से सिर्फ दो खिलाड़ी ओलंपिक के लिये क्वालीफाई कर सकते हैं बशर्ते उनकी रैंकिंग 26 अप्रैल तक शीर्ष 16 में हो।

Another poor performance by a star Indian Shuttler Saina Nehwal at Thailand Masters 2020.Her Olympics dream are now almost over.

Poor foot movement.Her badminton career end now looks inevitable.Sadly never expected this date to be soon when I saw her comeback in 2017.

