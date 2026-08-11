टेस्ट क्रिकेट में इन दिनों भारतीय टीम काफी युवा नजर आ रही है। भारत के आगामी श्रीलंका दौरे पर भी पहुंची 15 सदस्यीय टीम में से 12 युवा खिलाड़ी हैं जो पहली बार श्रीलंका में टेस्ट खेलेंगे। खुद कप्तान शुभमन गिल भी उन्हीं 12 में शामिल हैं। इसलिए अगर टेस्ट क्रिकेट के कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड की बात करें तो ज्यादातर उन्हीं क्रिकेटरों का बोलबाला है जो रिटायर हो चुके हैं। मगर रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और ऋषभ पंत कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाए हुए हैं। ऐसी ही एक रिकॉर्ड लिस्ट है सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर की।

अगर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो बेशक सचिन तेंदुलकर ही नंबर 1 पर मौजूद हैं। वहीं टॉप 15 की इस लिस्ट में एक भी एक्टिव भारतीय क्रिकेटर शामिल नहीं है। केएल राहुल इस लिस्ट में 17वें और रविंद्र जडेजा 16वें नंबर पर हैं जो सबसे ज्यादा मौजूदा खिलाड़ियों में फिफ्टी प्लस स्कोर बना चुके हैं।

ऋषभ पंत का नाम इस लिस्ट में 20वें स्थान पर है। भारत के लिए टेस्ट में 100 या उससे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ही हैं। सचिन के अलावा कोई भी खिलाड़ी 100 या उससे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर नहीं बना पाया है। दूसरे नंबर पर काबिज राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में 99 फिफ्टी प्लस स्कोर बनाए हैं।

टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले टॉप 20 भारतीय

खिलाड़ीमैचपारीनाबादरनHSAVGगेंदेंSR100s50s50+0s4s6s
सचिन तेंदुलकर2003293315,92124853.7829,437+54.045168119142,05869
राहुल द्रविड़1642863213,26527052.6331,18442.5336639991,65121
सुनील गावस्कर1252141610,122236*51.1214,184+43.3534457912908+26
वीवीएस लक्ष्मण134225348,78128145.9717,78549.37175673141,1355
विराट कोहली123210139,230254*46.8516,60855.57303161151,02738
चेतेश्वर पुजारा103176117,195206*43.6016,21744.361935541286316
वीरेंद्र सहवाग10317868,50331949.4310,34682.18233154161,21990
सौरव गांगुली113188227,21223942.1714,07051.251635521590017
दिलीप वेंगसरकर116185226,86816642.1310,810+41.5617355215509+17
गुंडप्पा विश्वनाथ91155106,08022241.937,573+43.6214354910567+6
मोहम्मद अजहरुद्दीन9914796,21519945.039,892+57.822221435720+19
एमएस धोनी90144164,87622438.098,24959.11633391054478
अजिंक्य रहाणे89144125,07718838.4610,25649.501226381057835
मोहिंदर अमरनाथ69113104,37813842.505,112+42.2311243512301+21
कपिल देव131184155,24816331.055,19279.338273516557+61
रविंद्र जडेजा89133264,095175*38.277,38955.4262834839882
केएल राहुल6811954,15319936.427,97552.07122032949630
गौतम गंभीर5810454,15420641.958,06751.4992231751810
रोहित शर्मा67116104,30121240.577,53857.05121830647388
ऋषभ पंत508753,55715943.374,80374.0581927337897

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