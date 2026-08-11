टेस्ट क्रिकेट में इन दिनों भारतीय टीम काफी युवा नजर आ रही है। भारत के आगामी श्रीलंका दौरे पर भी पहुंची 15 सदस्यीय टीम में से 12 युवा खिलाड़ी हैं जो पहली बार श्रीलंका में टेस्ट खेलेंगे। खुद कप्तान शुभमन गिल भी उन्हीं 12 में शामिल हैं। इसलिए अगर टेस्ट क्रिकेट के कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड की बात करें तो ज्यादातर उन्हीं क्रिकेटरों का बोलबाला है जो रिटायर हो चुके हैं। मगर रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और ऋषभ पंत कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाए हुए हैं। ऐसी ही एक रिकॉर्ड लिस्ट है सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर की।
अगर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो बेशक सचिन तेंदुलकर ही नंबर 1 पर मौजूद हैं। वहीं टॉप 15 की इस लिस्ट में एक भी एक्टिव भारतीय क्रिकेटर शामिल नहीं है। केएल राहुल इस लिस्ट में 17वें और रविंद्र जडेजा 16वें नंबर पर हैं जो सबसे ज्यादा मौजूदा खिलाड़ियों में फिफ्टी प्लस स्कोर बना चुके हैं।
ऋषभ पंत का नाम इस लिस्ट में 20वें स्थान पर है। भारत के लिए टेस्ट में 100 या उससे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ही हैं। सचिन के अलावा कोई भी खिलाड़ी 100 या उससे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर नहीं बना पाया है। दूसरे नंबर पर काबिज राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में 99 फिफ्टी प्लस स्कोर बनाए हैं।
टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले टॉप 20 भारतीय
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|HS
|AVG
|गेंदें
|SR
|100s
|50s
|50+
|0s
|4s
|6s
|सचिन तेंदुलकर
|200
|329
|33
|15,921
|248
|53.78
|29,437+
|54.04
|51
|68
|119
|14
|2,058
|69
|राहुल द्रविड़
|164
|286
|32
|13,265
|270
|52.63
|31,184
|42.53
|36
|63
|99
|9
|1,651
|21
|सुनील गावस्कर
|125
|214
|16
|10,122
|236*
|51.12
|14,184+
|43.35
|34
|45
|79
|12
|908+
|26
|वीवीएस लक्ष्मण
|134
|225
|34
|8,781
|281
|45.97
|17,785
|49.37
|17
|56
|73
|14
|1,135
|5
|विराट कोहली
|123
|210
|13
|9,230
|254*
|46.85
|16,608
|55.57
|30
|31
|61
|15
|1,027
|38
|चेतेश्वर पुजारा
|103
|176
|11
|7,195
|206*
|43.60
|16,217
|44.36
|19
|35
|54
|12
|863
|16
|वीरेंद्र सहवाग
|103
|178
|6
|8,503
|319
|49.43
|10,346
|82.18
|23
|31
|54
|16
|1,219
|90
|सौरव गांगुली
|113
|188
|22
|7,212
|239
|42.17
|14,070
|51.25
|16
|35
|52
|15
|900
|17
|दिलीप वेंगसरकर
|116
|185
|22
|6,868
|166
|42.13
|10,810+
|41.56
|17
|35
|52
|15
|509+
|17
|गुंडप्पा विश्वनाथ
|91
|155
|10
|6,080
|222
|41.93
|7,573+
|43.62
|14
|35
|49
|10
|567+
|6
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|99
|147
|9
|6,215
|199
|45.03
|9,892+
|57.82
|22
|21
|43
|5
|720+
|19
|एमएस धोनी
|90
|144
|16
|4,876
|224
|38.09
|8,249
|59.11
|6
|33
|39
|10
|544
|78
|अजिंक्य रहाणे
|89
|144
|12
|5,077
|188
|38.46
|10,256
|49.50
|12
|26
|38
|10
|578
|35
|मोहिंदर अमरनाथ
|69
|113
|10
|4,378
|138
|42.50
|5,112+
|42.23
|11
|24
|35
|12
|301+
|21
|कपिल देव
|131
|184
|15
|5,248
|163
|31.05
|5,192
|79.33
|8
|27
|35
|16
|557+
|61
|रविंद्र जडेजा
|89
|133
|26
|4,095
|175*
|38.27
|7,389
|55.42
|6
|28
|34
|8
|398
|82
|केएल राहुल
|68
|119
|5
|4,153
|199
|36.42
|7,975
|52.07
|12
|20
|32
|9
|496
|30
|गौतम गंभीर
|58
|104
|5
|4,154
|206
|41.95
|8,067
|51.49
|9
|22
|31
|7
|518
|10
|रोहित शर्मा
|67
|116
|10
|4,301
|212
|40.57
|7,538
|57.05
|12
|18
|30
|6
|473
|88
|ऋषभ पंत
|50
|87
|5
|3,557
|159
|43.37
|4,803
|74.05
|8
|19
|27
|3
|378
|97
यशस्वी-राहुल ओपनर, सरफराज-सारांश IN, जुरेल OUT; श्रीलंका में पहले टेस्ट के लिए पूर्व क्रिकेटर ने बताई भारत की बेस्ट प्लेइंग 11
भारतीय टीम गॉल में 15 अगस्त 2026 से श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेलेगी। इस मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग पर कई अटकलें हैं, इसी बीच पूर्व क्रिकेटर ने सरफराज खान और सारांश जैन को अपनी टीम में एंट्री दी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर