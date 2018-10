टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अगले महीने मां बनने वाली हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपने अजन्मे बच्चे के लिंग की नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वास्थ्य की चिंता है, जिसके लिए वह प्रार्थना करती हैं। सानिया ने एक बयान में कहा, “मैं होने वाली मां के रूप में मैं सिर्फ अपने होने वाले बच्चे को ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों को यह महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूंगी कि अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो, चाहे वह कितना भी मुश्किल या साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर ही क्यों न हो, और खुद पर भरोसा करो।”

सानिया ने एक बयान में कहा, “और जहां तक मेरे बच्चे का सवाल है तो मैं आशा करती हूं और इसके लिए प्रार्थना करती हूं कि वह एक स्वस्थ बच्चा हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़का है या लड़की है, जो कि कुछ लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है।”

उन्होंने कहा, “इसके अलावा मैं उससे कहना चाहूंगी कि खुद पर भरोसा करो और हमेशा याद रखो कि जो तुम करना चाहो उसे करने की तुम्हें आजादी है। लेकिन इस समय मैं केवल अपने बच्चे की स्वास्थ्य की चिंता कर रही हूं।”

Word of advice for ppl(specially since the majority seem to be men) who think being pregnant means you have to go into hibernation for 9 months,sit at home and for some reason be ‘ashamed in this haalat’..So when women are pregnant they don’t have a disease or become untouchable-

— Sania Mirza (@MirzaSania) October 12, 2018