श्रीलंका की टी20 टीम के कप्तान लसिथ मलिंगा और वनडे टीम के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने समेत देश के 10 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान दौरे पर जाने से मना कर दिया है। खिलाड़ियों ने इसके पीछे पाकिस्तान के सुरक्षा हालात का हवाला दिया है। मार्च 2009 में लाहौर में एक टेस्ट मैच के दौरान श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की बस पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से ज्यादातर देशों की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर चुकी हैं। श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक चलना है। श्रीलंका को वहां 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है।

श्रीलंकाई क्रिकेटरों की चिंता लाजिमी भी लगती है, क्योंकि जो देश आतंकियों को पनाह देने के लिए कुख्यात हो, वहां क्रिकेट या अन्य स्पोर्ट्स कैसे खेल सकता है। पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टर माइंड हाफिज सईद, पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाला जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर जैसे आतंकी खुले आम घूम रहे हैं। ऐसे में वहां श्रीलंका क्या किसी भी अन्य देश के खिलाड़ी भी खेलने से इनकार कर सकते हैं। वैसे भी श्रीलंकाई क्रिकेटर पाकिस्तान में आतंकी हमले का शिकार हो चुके हैं।

