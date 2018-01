10 साल बाद आयरलैंड का दौरा करेगी टीम इंडिया, जून में खेले जाएंगे दो टी20 मैच

भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे से पहले जून में आयरलैंड में दो टी20 मैच खेलेगी। बीसीसीआई ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। पहला टी20 27 जून और दूसरा 29 जून को खेला जाएगा। दोनों मैच डब्लिन के मैलहाइड में खेले जाएंगे। भारतीय टीम ने आखिरी बार 2007 में आयरलैंड का दौरा किया था, जहां उसने एक वनडे मैच खेला था। यह मैच भारत ने 9 विकेट से (डकवर्थ-लुइस नियम) जीता था। भारत और आयरलैंड आज तक सिर्फ एक ही टी20 मैच में भिड़े हैं। 2009 के आईसीसी वर्ल्ड टी20 में भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला खेला गया था। बता दें कि भारत और आयरलैंड के बीच 3 वनडे मुकाबले हो चुके हैं और हर बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है।

आयरलैंड में करीब 200 साल से क्रिकेट खेला जाता रहा है। लेकिन 1969 में पहली बार जब उसने वेस्टइंडीज को सिर्फ 25 रनों पर ढेर कर दिया था, तब दुनिया ने आयरलैंड को नोटिस किया था। उसके बाद कई विश्व कप में आयरलैंड की टीम ने खुद को साबित किया है। वह पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड जैसी टीम को मात दे चुकी है। आपको बता दें कि पिछले साल 11 दिसंबर को बीसीसीआई ने 2019 से लेकर 2023 तक टीम इंडिया का फ्यूचर टूर प्रोग्राम जारी किया था। इसके मुताबिक भारतीय टीम को इस अवधि में 158 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने हैं, जिसमें 37 टेस्ट, 67 वनडे और 54 टी20 शामिल हैं।

फिलहाल भारतीय टीम द.अफ्रीकी दौरे पर है और टेस्ट सीरीज खेल रही है। पहला टेस्ट भारत 72 रनों से हारकर 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है। अगला टेस्ट मैच 13 जनवरी को सेंचुरियन से सुपरस्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा।

