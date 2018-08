भारतीय क्रिकेट टीम को गुरुवार से इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। इससे पहले भारतीय टीम के सदस्यों ने लंदन में स्थित भारतीय हाई कमीशन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीसीसीआई ने भारतीय हाई कमीशन के साथ भारतीय टीम की एक तस्वीर अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। लेकिन इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल इस तस्वीर में भारतीय टीम के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा भी दिखाई दे रही हैं।

दरअसल भारतीय टीम के अधिकारिक दौरे पर अनुष्का शर्मा की मौजूदगी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। गौरतलब बात है कि इस तस्वीर में किसी अन्य क्रिकेटर की पत्नी मौजूद नहीं है, जिसके कारण भी लोगों में नाराजगी है कि सिर्फ अनुष्का शर्मा को ही क्यों कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस तस्वीर में भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे सबसे पीछे वाली पंक्ति में खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहीं अनुष्का शर्मा सबसे आगे वाली पंक्ति में दिखाई दे रहीं हैं। इस पर कुछ यूजर्स ने आपत्ति जतायी है।

#TeamIndia members at the High Commission of India in London. pic.twitter.com/tUhaGkSQfe — BCCI (@BCCI) August 7, 2018

Vice captain is in last row and First Lady of Indian cricket is in front row. These people giving lecture online few days back. @AnushkaSharma — Ali MG (@aliasgarmg) August 7, 2018

Why @BCCI allows someones wife at official tour…. Please confirm Is your team mens are at work or on honeymoon — Nishant (@NishNishantkr) August 7, 2018

But why not anyone else wife is not there

Is it just because Anushka is a public figure in India? — Dibyaratnam Samarlia (@jugalratnam) August 8, 2018

Difference between family photo and team photo. This is supposed to be a team event not family function. — Bharath Aiyanna (@bharathaiyanna) August 7, 2018

and why everyone’s else wife isn’t there? — filmy dukkan (@FilmyShetty) August 8, 2018

उल्लेखनीय है कि हाल ही में बीसीसीआई ने विदेशी दौरों पर भारतीय क्रिकेटरों को अपनी-अपनी पत्नियों को साथ रखने से इंकार कर दिया था। ऐसे में अनुष्का शर्मा का भारतीय हाई कमीशन से मुलाकात के वक्त भारतीय टीम के साथ होने पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App