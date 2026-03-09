भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जीत के साथ इस सीजन का शानदार अंत किया है। अब टीम इंडिया तकरीबन चार महीने तक टी20 सीरीज खेलती नजर नहीं आएगी। क्योंकि 28 मार्च से आईपीएल 2026 की शुरुआत होनी है। वहीं आईपीएल के तुरंत बाद जून में टीम इंडिया को अफगानिस्तान के साथ एक टेस्ट और तीन वनडे की घरेलू सीरीज खेलनी है। उसके बाद भारत अब अगली टी20 सीरीज खेलेगा।

टीम इंडिया की अगली टी20 सीरीज अब जुलाई में होगी। भारतीय टीम 1 जुलाई से 19 जुलाई तक इंग्लैंड दौरे पर रहेगी। इस दौरे पर टीम इंडिया पहले पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी। उसके बाद तीन वनडे मैचों की सीरीज होगी। यानी अब जुलाई में विश्व विजेता भारतीय खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। खासतौर से वह खिलाड़ी जो सिर्फ टी20 खेलते हैं उनकी वापसी अब जुलाई में नीली जर्सी में होगी।

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल

टी20 सीरीज

पहला टी20: 1 जुलाई 2026, चेस्टर ली स्ट्रीट (रात 12 बजे IST)

1 जुलाई 2026, चेस्टर ली स्ट्रीट (रात 12 बजे IST) दूसरा टी20: 4 जुलाई 2026, मैनचेस्टर (रात 8 बजे IST)

4 जुलाई 2026, मैनचेस्टर (रात 8 बजे IST) तीसरा टी20: 7 जुलाई 2026, नॉटिंघम (रात 12 बजे IST)

7 जुलाई 2026, नॉटिंघम (रात 12 बजे IST) चौथा टी20: 9 जुलाई, ब्रिस्टल (रात 12 बजे IST)

9 जुलाई, ब्रिस्टल (रात 12 बजे IST) पांचवां टी20: 11 जुलाई, साउथैम्पटन (रात 12 बजे IST)

वनडे सीरीज

पहला वनडे: 14 जुलाई 2026, बर्मिंघम (शाम 6.30 बजे IST)

14 जुलाई 2026, बर्मिंघम (शाम 6.30 बजे IST) दूसरा वनडे: 16 जुलाई 2026, कार्डिफ (शाम 6.30 बजे IST)

16 जुलाई 2026, कार्डिफ (शाम 6.30 बजे IST) तीसरा वनडे: 19 जुलाई 2026, लंदन (शाम 4.30 बजे IST)

इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया का शेड्यूल अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुआ है। इस साल एशियाई खेल भी होंगे और उसमें भी क्रिकेट का आयोजन होगा। इसके लिए शेड्यूल आ चुका है।

पुरुष क्रिकेट का एशियन गेम्स के लिए शेड्यूल

तारीख मैच समय 24 सितंबर प्रीलिमिनरी क्वालिफायर 1 सुबह 5:30 बजे 24 सितंबर प्रीलिमिनरी क्वालिफायर 2 सुबह 10:30 बजे 25 सितंबर प्रीलिमिनरी क्वालिफायर 3 सुबह 5:30 बजे 25 सितंबर प्रीलिमिनरी क्वालिफायर 4 सुबह 10:30 बजे 26 सितंबर प्रीलिमिनरी क्वालिफायर 5 सुबह 5:30 बजे 26 सितंबर प्रीलिमिनरी क्वालिफायर 6 सुबह 10:30 बजे 28 सितंबर क्वार्टर फाइनल 1 सुबह 5:30 बजे 28 सितंबर क्वार्टर फाइनल 2 सुबह 10:30 बजे 29 सितंबर क्वार्टर फाइनल 3 सुबह 5:30 बजे 29 सितंबर क्वार्टर फाइनल 4 सुबह 10:30 बजे 1 अक्टूबर सेमीफाइनल 1 सुबह 5:30 बजे 1 अक्टूबर सेमीफाइनल 2 सुबह 10:30 बजे 3 अक्टूबर ब्रॉन्ज मेडल का मैच सुबह 5:30 बजे 3 अक्टूबर गोल्ड मेडल मैच (फाइनल) सुबह 10:30 बजे

नोट: भारतीय टीम रैंकिंग के आधार पर पिछले एशियाड की तरह सीधे क्वार्टरफाइनल में खेलती दिखेगी। क्वार्टरफाइनल मुकाबलों की शुरुआत 28 सितंबर से होगी।

