भारतीय अंडर 19 टीम ने इस साल की शुरुआत में ही अंडर 19 विश्व कप का खिताब आयुष म्हात्रे की कप्तानी में जीता था। वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू जैसे कई धाकड़ खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा थे। वैभव और आयुष ने अंडर 19 से आईपीएल तक नाम भी कमाया। अब वैभव-आयुष के बाद अंडर 19 टीम का पूरा स्क्वाड बदल चुका है। आगामी श्रीलंका दौरे पर तीन वनडे और दो रेड बॉल मैचों के लिए भारतीय अंडर 19 टीम का स्क्वाड चुना गया है। इस दौरे की वनडे टीम में राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ का भी चयन हुआ है।

बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट कमेटी द्वारा द्वारा 11 जून 2026 (गुरुवार) को भारतीय अंडर 19 मेन्स टीम का स्क्वाड चुना गया है। आगामी श्रीलंका दौरे के लिए यह टीम चुनी गई है। इस दौरे पर टीम इंडिया तीन वनडे और दो रेड बॉल मैच खेलेगी। इस टीम की कप्तानी यशवर्धन सिंह चौहान को दी गई है। यश दोनों व्हाइट बॉल और रेड बॉल टीम की कप्तानी करेंगे। जबकि लक्ष्य रायचंदानी को दोनों टीमों का उपकप्तान चुना गया है। अन्वय द्रविड़ इस दौरे के लिए वनडे टीम में ही चुने गए हैं। जबकि रेड बॉल टीम में उन्हें जगह नहीं मिली है।

वनडे सीरीज के लिए भारतीय अंडर 19 टीम का स्क्वाड

रेड बॉल सीरीज के लिए भारतीय अंडर 19 टीम का स्क्वाड

सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), यशवर्धन सिंह चौहान (कप्तान), पटेल कुश, मनल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), आर्यन संदेश सकपाल (विकेटकीपर), हेमचुदेशन जे, बीके किशो, रोहित अनिल यादव, काव्य परेश पटेल, प्रियांशू सिंह, प्रणव राघवेंद्र, चिगुरुपती वेंकटा।

भारतीय अंडर 19 टीम के श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल

क्र.सं. दिन दिनांक दिन (तक) दिनांक (तक) समय (स्थानीय) मैच स्थान (वेन्यू) 1 शनिवार 04-जुलाई-26 सुबह 10:00 बजे पहला एकदिवसीय (1st One-Day) हम्बनटोटा 2 सोमवार 06-जुलाई-26 सुबह 10:00 बजे दूसरा एकदिवसीय (2nd One-Day) हम्बनटोटा 3 गुरुवार 09-जुलाई-26 सुबह 10:00 बजे तीसरा एकदिवसीय (3rd One-Day) हम्बनटोटा 4 सोमवार 13-जुलाई-26 गुरुवार 16-जुलाई-26 सुबह 10:00 बजे पहला बहु-दिवसीय (1st Multi-Day) गाले 5 सोमवार 20-जुलाई-26 गुरुवार 23-जुलाई-26 सुबह 10:00 बजे दूसरा बहु-दिवसीय (2nd Multi-Day) कोलंबो

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India Men's U19 squads for Sri Lanka series announced.



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ऋतुराज नंबर 1, वैभव सूर्यवंशी टॉप 5 से बाहर; ये हैं वनडे ट्राई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

श्रीलंका में जारी वनडे ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच हुआ। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी की शुरुआत अच्छी रही लेकिन वह 22 गेंद पर 44 रन बनाकर आउट हो गए। वह सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप 5 से भी बाहर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





