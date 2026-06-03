भारतीय टीम 22 अक्टूबर 2026 से 27 नवंबर 2026 तक न्यूजीलैंड का एक लंबा दौरा करेगी। इस दौरे पर टीम इंडिया को पांच-पांच टी20 और वनडे मैच खेलने हैं। वहीं दो टेस्ट मैचों का भी आयोजन होगा। पांच साल बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी। आखिरी बार टीम इंडिया ने 2022-23 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था।
जबकि छह साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी। यह सीरीज भारत के लिए अगले साल होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल के लिहाज से अहम होगी। भारत की मौजूदा पोजिशन को देखते हुए टीम इंडिया को बचे हुए सभी टेस्ट मैचों में हार टालनी पड़ेगी।
भारत के न्यूजीलैंड दौरे का पूरा शेड्यूल
टी20 सीरीज
- पहला टी20: 22 अक्टूबर 2026, क्राइस्टचर्च (दोपहर 1.30 बजे IST)
- दूसरा टी20: 24 अक्टूबर 2026, क्राइस्टचर्चा (दोपहर 1.30 बजे IST)
- तीसरा टी20: 27 अक्टूबर 2026, वेलिंगटन (दोपहर 1.30 बजे IST)
- चौथा टी20: 30 अक्टूबर 2026, ऑकलैंड (दोपहर 1.30 बजे IST)
- पांचवां टी20: 1 नवंबर 2026, हैमिल्टन (दोपहर 1.30 बजे IST)
वनडे सीरीज
- पहला वनडे: 4 नवंबर 2026, ऑकलैंड (सुबह 8.30 बजे IST)
- दूसरा वनडे: 7 नवंबर 2026, वेलिंगटन (सुबह 8.30 बजे IST)
- तीसरा वनडे: 10 नवंबर 2026, हैमिल्टन (सुबह 8.30 बजे IST)
- चौथा वनडे: 13 नवंबर 2026, माउंट माउंगानुई (सुबह 8.30 बजे IST)
- पांचवां वनडे: 15 नवंबर 2026, माउंट माउंगानुई (सुबह 8.30 बजे IST)
टेस्ट सीरीज
- पहला टेस्ट: 19-23 नवंबर 2026, वेलिंगटन (सुबह 4.30 बजे IST)
- दूसरा टेस्ट: 27 नवंबर-1 दिसंबर 2026, क्राइस्टचर्च (सुबह 4.30 बजे IST)
भारत ने न्यूजीलैंड के पिछले दौरे पर क्या किया था?
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज के लिए पिछला दौरा 2021 में किया था और वहां टीम इंडिया को 1-0 से हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया ने 2022-23 में दौरा किया। इस सीरीज में भी भारत को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था। जबकि टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने 2022-23 में न्यूजीलैंड के दौरे पर 1-0 से जीत दर्ज की थी।
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