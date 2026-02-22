भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज के सभी मैच जीतने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना सुपर 8 का अभियान रविवार को शुरू करेगी। सुपर 8 राउंड के लिए भारत को ग्रुप 1 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के साथ जगह मिली है। अब अगर इस राउंड के बाद टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है तो उसके सेमीफाइनल का वेन्यू अभी भी तय नहीं है।

भारत-पाकिस्तान के बीच अगर हुआ सेमीफाइनल…

भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंची तो कोलंबो, मुंबई या कोलकाता किसी एक जगह अपना मैच खेलेगी। अभी यह तय नहीं है कि भारत अपना सेमीफाइनल मैच कहां खेलेगा। यह पेंच सिर्फ पाकिस्तान के कारण फंस रहा है।

क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच अगर सेमीफाइनल होता है तो यह मैच कोलंबो में खेला जाएगा। यह पाकिस्तान के सुपर 8 से आगे बढ़ने पर निर्भर करेगा। पाकिस्तान का पहला सुपर 8 का मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था।

वहीं टीम इंडिया का बाकी किसी टीम से अगर मुकाबला हुआ तो यह भारत की सुपर 8 की पोजीशन पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले 4 मार्च और 5 मार्च को खेले जाने हैं। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। फाइनल के वेन्यू पर भी इसी तरह असमंजस है। फिलहाल सेमीफाइनल के वेन्यू की सभी कंडीशन्स जानते हैं:-

कब और कहां हो सकता है भारत का सेमीफाइनल मैच?

ग्रुप 1 में भारत रहा टॉप पर और पाकिस्तान बाहर: इस स्थिति में टीम इंडिया पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता (ईडेन गार्डेन्स) में खेलने उतरेगी।

इस स्थिति में टीम इंडिया पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता (ईडेन गार्डेन्स) में खेलने उतरेगी। ग्रुप 1 में भारत टॉप और ग्रुप 2 में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर: ऐसे में भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को कोलंबो में खेला जाएगा।

ऐसे में भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को कोलंबो में खेला जाएगा। ग्रुप 1 में भारत दूसरे और ग्रुप 2 में पाकिस्तान पहले स्थान पर: इस स्थिति में भी भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को कोलंबो में खेला जाएगा।

इस स्थिति में भी भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को कोलंबो में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान अपने-अपने ग्रुप में पहले/दूसरे स्थान पर: इस स्थिति में ग्रुप 2 की अन्य टीम से भारत का सेमीफाइनल मैच 5 मार्च को मुंबई (वानखेड़े) में होगा।

इस स्थिति में ग्रुप 2 की अन्य टीम से भारत का सेमीफाइनल मैच 5 मार्च को मुंबई (वानखेड़े) में होगा। ग्रुप 1 में भारत दूसरे और ग्रुप 2 से पाकिस्तान बाहर: इस स्थिति में भारतीय टीम 5 मार्च को अपना सेमीफाइनल मैच मुंबई (वानखेड़े) में खेलेगी।

सुपर 8 का पूरा शेड्यूल

तारीख मैच वेन्यू समय (IST) 21 फरवरी न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान कोलंबो शाम 7 बजे 22 फरवरी इंग्लैंड vs श्रीलंका पल्लीकेले दोपहर 3 बजे 22 फरवरी भारत vs साउथ अफ्रीका अहमदाबाद शाम 7 बजे 23 फरवरी जिम्बाब्वे vs वेस्टइंडीज मुंबई शाम 7 बजे 24 फरवरी इंग्लैंड vs पाकिस्तान पल्लीकेले शाम 7 बजे 25 फरवरी न्यूजीलैंड vs श्रीलंका कोलंबो शाम 7 बजे 26 फरवरी वेस्टइंडीज vs साउथ अफ्रीका अहमदाबाद दोपहर 3 बजे 26 फरवरी भारत vs जिम्बाब्वे चेन्नई शाम 7 बजे 27 फरवरी इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड कोलंबो शाम 7 बजे 28 फरवरी श्रीलंका vs पाकिस्तान पल्लीकेले शाम 7 बजे 1 मार्च जिम्बाब्वे vs साउथ अफ्रीका दिल्ली दोपहर 3 बजे 1 मार्च भारत vs वेस्टइंडीज कोलकाता शाम 7 बजे

यह भी पढ़ें- IND vs SA: टीम इंडिया में एक बदलाव, भारत-साउथ अफ्रीका सुपर 8 मैच की संभावित प्लेइंग 11

यह भी पढ़ें- दोबारा हो सकता है IND vs PAK मैच, पाकिस्तान को सुपर 8 में करनी होगी एंट्री; समझें पूरा गणित



