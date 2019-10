टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। लंदन में पीठ की सर्जरी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने अपने इलाज के बारे में बताते हुए सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया था और भरोसा जताया था कि वो मैदान पर जल्द ही वापसी करेंगे। हार्दिक की इस तस्वीर पर कई खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने अपनी संवेदना प्रकट की थी और उनके पूरी तरह ठीक होने की दुआ भी की। हालांकि अब पंड्या की ये तस्वीर एक और कारण से सुर्खियां बंटोर रही है।

हार्दिक इस तस्वीर में हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में बंधी एक घड़ी इन चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल अगर खबरों की मानें तो इस घड़ी की कीमत करीब 80 लाख रुपये है। इस बाबत Zomato के उपाध्यक्ष राहुल ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि पंड्या ने Patek Philippe Nautilus की घड़ी पहनी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह की घड़ी के लिए करीब 8 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

Couldn’t help but notice Hardik wore what looks like a Patek Philippe Nautilus to surgery 🙂 This watch has an 8 year waitlist to get on the waitlist! #swag https://t.co/0Y5XaD79b3

— Rahul Ganjoo (@elegantlywasted) October 5, 2019