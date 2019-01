जीवन की इस आपाधापी का परिणाम कहें या फिर हमारे मानसिक बदलाव का कि आजकल हमें हर बात का चैलेंज सोशल मीडिया पर स्वीकारना पड़ता है, वहीं एक लंबी बहस होती है और हर कोई अपने तर्क और तथ्य से इस चुनौती को स्वीकारता है और दूसरों को जवाब देता है। खैर ये मनोरंजन का साधन भी है इसलिए इसकी लोकप्रियता का भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ऐसा ही चैलेंज इन दिनों ’10 ईयर’ का भी मिला है जिसमें समाज का हर वर्ग ये साबित करने में जुटा है कि आखिर वो खुद इन गुजरे 10 सालों में कितना बदल गया है। कोई अपनी जिंदगी की दास्तां बयां कर रहा है तो कोई अपनी तस्वीरों के जरिए अपने शारीरिक बदलाव का बोध जमाने को करा रहा है, लेकिन आखिर इन गुजरे 10 सालों के बदलाव में हमने समाज, देश और पर्यावरण को कितना बदल दिया ये विचारणीय भी है और चिंतनीय भी। हालांकि इस ओर ध्यान दिलाया है टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने, जिनका संदेश आपके मन को खुश भी करेगा और उसका मर्म आपको मन ही मन दुखी भी करेगा कि आखिर हमें क्या हासिल करना था और हम क्या हासिल करते जा रहे हैं।

कई सेलिब्रिटीज की तरह रोहित शर्मा ने भी इस चैलेंज को स्वीकारा और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की लेकिन बस फर्क इतना था कि उनकी तस्वीर में वो खुद नजर नहीं आ रहे थे बल्कि नजर आ रही थी वो 10 साल की बदलती तस्वीर जिससे हम सब वाकिफ तो हैं लेकिन चिंतित नहीं। रोहित ने दरअसल पर्यावरण की इस तस्वीर को साझा करते हुए हमारा ध्यान इसके दुष्परिणाम की तरफ दिलाया है। संदेश साफ है कि अगर वक्त रहते इसे नहीं बदला गया तो परिणाम भयंकर होंगे। उन्होंने इसके कैप्शन में भी लिखा कि ये एक मात्र चीज है जिसके लिए हमें चिंतित होने की जरूरत है। रोहित का ये संदेश वास्तव में सराहनीय भी है और अमल करने योग्य भी।

The only #10YearChallenge we should be worried about pic.twitter.com/Tph0EZUbsR

— Rohit Sharma (@ImRo45) January 17, 2019