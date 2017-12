दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह

दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। शनिवार को इसके लिए मुंबई में ऑल इंडिया सीनियर सेलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। प्रोटियाज टीम के खिलाफ 6 मैचों की वनडे टीम की कमान विराट कोहली ही संभालेंगे। जबकि, रोहित शर्मा उपकप्तान होंगे। वनडे टीम के स्क्वॉड में शिखर धवन, अजिंक्या रहाणे, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, एमएस धोनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर को जगह मिली है। आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच पांच जनवरी से 24 जनवरी के बीच तीन टेस्ट मैच खेले जाएंगे। जबकि, एक फरवरी को पहला वनडे होगा। वहीं, आखिरी वनडे मैच 16 फरवरी को खेला जाएगा। अंत में 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच 3 वनडे मैच आयोजित किए जाएंगे।

