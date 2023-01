Team India के चयनकर्ताओं के लिए इंटरव्यू; CAC ने रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के विकल्प समेत पूछे 4 सवाल

Team India Selection Panel: चेतन शर्मा अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार हैं और हरविंदर सिंह भी इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए। जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष एस शरत भी रेस में हैं।

Chetan Sharma: टीम इंडिया के चीफ सलेकटर की रेस में चेतन शर्मा सबसे आगे हैं। (फाइल फोटो)

