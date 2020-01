टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इन दिनों टीम इंडिया से दूर हैं। मैदान पर अपने लंबे-लंबे चौके-छक्के के लिए मशहूर पंड्या की टीम में वापसी का इंतजार फैंस को है लेकिन इसी बीच हार्दिक ने एक समारोह के दौरान अपनी बल्लेबाजी का मुजायरा पेश किया। खास बात है कि हार्दिक ने यह बल्लेबाजी सियासी हस्तियों के साथ की। जहां उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अपना हाथ आजमाया।

दरअसल, हार्दिक पंड्या महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित खासदार क्रीडा महोत्सव में पहुंचे थे। यह समारोह राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर गडकरी और गुरदासपुर से सांसद अभिनेता सनी देओल ने आयोजित किया था। इसका समापन 24 जनवरी को हुआ।

इस दौरान देंवेंद्र फड़नवीस ने जहां गेंदबाजी में अपना दम दिखाया तो वहीं हार्दिक पंड्या ने इस दौरान अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया। बता दें कि इस प्रतियोगित में करीब 38 हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें 32 खेलों को शामिल किया गया था।

Maharashtra: Union Minister Nitin Gadkari & former Maharashtra CM Devendra Fadnavis played cricket with Hardik Pandya in Nagpur during the ‘Khasdar Krida Mahotsav’ programme, yesterday. pic.twitter.com/L7hdZTghw1

— ANI (@ANI) January 25, 2020