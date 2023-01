WTC FINAL: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैच हारकर भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकता है भारत, समझें पूरा गणित

India vs Australia Chances To Play Of World Test Championship Final: भारत यदि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच की सीरीज में 3 टेस्ट जीतती है तब उसके और पैट कमिंस की टीम के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा।

World Test Championship FINAL: मार्च 2022 में मोहाली के पीसीए स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच पारी और 222 रन से जीतने के बाद खुशी मनाते भारतीय टीम के खिलाड़ी। (सोर्स- ANI)

