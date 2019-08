वेस्टइंडीज दौरे पर गई टीम इंडिया ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए टी-20 और वनडे सीरीज अपने नाम की है। अब टीम की नजर 22 अगस्त से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज पर है। इसकी तैयारियों के लिहाज से भी विराट सेना किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसको लेकर टीम इंडिया ने एंटिगुआ में नेट्स पर जमकर अभ्यास किया। प्रैक्टिस सेशन की इन तस्वीरों को बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर शेयर किया है।

इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टेस्ट टीम के स्टार खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा भी इस अभ्यास में दिख रहे हैं। वहीं, रविचंद्रन भी टीम के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वनडे में अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीतने वाले रोहित शर्मा भी इस सत्र में अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विश्वकप के बाद वेस्टइंडीज दौरे वनडे और टी-20 सीरीज में आराम पर रहे बुमराह भी इस टेस्ट सीरीज में अपना जलवा बिखेरेंगे।

