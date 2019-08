भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज दौरे के लिए फ्लोरिडा पहुंच चुकी है। टीम इंडिया को इस दौरे में 3 टी-20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। दौरे की शुरुआत फ्लोरिडा में 3 अगस्त यानी शनिवार को टी-20 मैच के साथ होगी। टीम इंडिया ने शुक्रवार को अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेली। इसके अलावा फील्डिंग की भी प्रैक्टिस की। इस दौरान खिलाड़ियों ने ऊंची कूद का भी अभ्यास किया।

अभ्यास सत्र के दौरान स्टेडियम में काफी संख्या में दर्शक मौजूद थे। इनमें भारतीय मूल के लोगों की संख्या ज्यादा थी। अभ्यास सत्र के बाद फैंस ने कप्तान विराट कोहली से ऑटोग्राफ मांगे। विराट ने भी उन्हें निराश नहीं किया। जिस भी प्रशंसक ने ऑटोग्राफ विराट ने उसकी इच्छा पूरी की। यही नहीं, कुछ प्रशंसक ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट की। विराट ने उसे भी सहजता से स्वीकार कर लिया।

टीम इंडिया दो साल बाद वेस्टइंडीज के दौरे पर गई है। इससे पहले उसने 2017 के जून-जुलाई महीने में वेस्टइंडीज का दौरा किया था। तब उसने 5 वनडे की सीरीज खेली थी। इसके अलावा एक टी-20 मुकाबला भी खेला था। भारतीय टीम ने वनडे सीरीज 3-1 से जीती थी। सीरीज का पहला वनडे बेनतीजा रहा था। वहीं, टी-20 मुकाबले में उसे हार झेलनी पड़ी थी। वेस्टइंडीज ने उसे 9 विकेट से हराया था।

ओवरऑल बात करें तो वेस्टइंडीज और भारत के बीच हुए अब तक कुल 46 द्विपक्षीय सीरीज हुईं हैं। इनमें से वेस्टइंडीज ने 22 सीरीज जीती हैं। टीम इंडिया भी 22 सीरीज जीतने में सफल रही है। 1987/88 और 1994/95 में भारत में हुई टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही थीं। भारत और वेस्टइंडीज ने अब तक 23 टेस्ट सीरीज खेली हैं। इनमें से वेस्टइंडीज ने 11 और भारतीय टीम ने 10 टेस्ट सीरीज जीती हैं।

Skipper @imVkohli does know how to bring smiles and joy to the fans #TeamIndia pic.twitter.com/lqrAUaCODY

— BCCI (@BCCI) August 1, 2019