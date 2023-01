ODI World Cup के बाद टीम इंडिया की स्प्लिट कैप्टेंसी पर फैसला लिया जाएगा, बोला रोहित शर्मा का साथी खिलाड़ी

Team India Split Captaincy: दिनेश कार्तिक का मानना है कि स्प्लिट कैप्टेंसी के बारे में बात करने का यह सही समय नहीं है। फिलहाल सबका ध्यान एकदिवसीय विश्व कप पर है।

IND vs SL: रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। (फोटो- एपी)

Dinesh Karthik on Team India Split Captaincy: अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) का मानना है कि 2023 विश्व कप (ODI World Cup 2023) के बाद हर फॉर्मेट में भारतीय टीम का अलग कप्तान यानी स्प्लिट कैप्टेंसी हो या नहीं इसपर फैसला लिया जाएगा। 2022 टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2022) के बाद कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कोई भी टी20 मैच नहीं खेला है। हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) इस प्रारूप में टीम की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि टीम इंडिया में ट्रांजिशन शुरू हो गया है और रोहित शर्मा (Rohit Sharma), विराट कोहली (Virat Kohli) और केएल राहुल (KL Rahul) जैसे खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में शानदार प्रदर्शन करना, तभी टी20 में उनकी वापसी होगी। हालांकि, दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) का मानना है कि स्प्लिट कैप्टेंसी के बारे में बात करने का यह सही समय नहीं है। फिलहाल सबका ध्यान एकदिवसीय विश्व कप (ODI World Cup 2023) पर है और भारत टूर्नामेंट से पहले बहुत कम टी20 मैच खेलेगा। दिनेश कार्तिक ने बताया दो कारण दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने क्रिकबज पर स्प्लिट कैप्टेंसी को लेकर कहा, “अगर मौका आता है तो क्यों नहीं? लेकिन अभी मेरे हिसाब से दो वजहों से ऐसा नहीं होगा। एक तो भारत 2023 वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) तक सिर्फ तीन टी20 खेलने वाला है। आईपीएल के बाद उसका सामना वेस्टइंडीज से है। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट के बाद इसके बारे में पता चल जाएगा।” Also Read IND vs NZ: मिसफायरिंग टॉप ऑर्डर, इशान किशन और शुभमन गिल पर आकाश चोपड़ा ने साधा निशाना 2023 वर्ल्ड कप पर सबकुछ निर्भर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने आगे कहा, “अगर रोहित शर्मा की टीम 2023 वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में कुछ खास नहीं करती है, तो हम स्प्लिट कैप्टेंसी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि तभी अवसर पैदा होगा। अगर रोहित कुछ खास हासिल करने में सफल रहते हैं और अगर वह खेलने को तैयार रहे तो 2024 के टी20 विश्व कप में उन्हें मौका देने के बारे में सोचा जाएगा।

